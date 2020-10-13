Bakan Albayrak duyurdu: OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz!
- Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi.
- İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."
OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!
Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.
İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac
OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!