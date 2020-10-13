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Ekonomi Bakan Albayrak duyurdu OECDde bir, dünyada 2nciyiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak duyurdu: OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz

Bakan Albayrak duyurdu: OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz

Sanayi üretimi, ağustosta yıllık yüzde 10,4 yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, sanayi üretimine ilişkin yaptığı açıklamada, "OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Berat Albayrak
Bakan Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz!
  • Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi.
  • İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."

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