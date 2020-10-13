Bakan Albayrak duyurdu: OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz Bakan Albayrak duyurdu: OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz Sanayi üretimi, ağustosta yıllık yüzde 10,4 yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, sanayi üretimine ilişkin yaptığı açıklamada, "OECD'de bir, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 13 Ekim 2020, 11:41 Son Güncelleme: 13 Ekim 2020, 11:45 Yeni Şafak