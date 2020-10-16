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Ekonomi Bakan Albayrak duyurdu 10 milyar TLlik destek paketini devreye alıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak duyurdu: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi. "Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır."

  • "Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır."

Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF 250 baz puan olarak belirlenmiştir.

"Turizm sektörünün yanındayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız. Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

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