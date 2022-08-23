Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati İkinci çeyrekte yüzde 7,3ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: İkinci çeyrekte yüzde 7,3'ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleştiğini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ikinci çeyrekte ise bunun da üzerinde bir büyüme beklendiğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: İkinci çeyrekte yüzde 7,3ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

İlk 7 ayda enflasyonun altında kur artışı olduğunu ifade eden Bakan Nebati, ''Enflasyondaki artış hızı düştü. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle başlayacak olan aşağı sert yönde gidecek enflasyonla ilgili düşüş trendi 2023'te devam edecek. Enflasyonla mücadele aynı kararlılıkla sürecek.'' dedi.

KYK borçları ile ilgili ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasanın geleceğini ifade eden Bakan Nebati, ''Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız.'' diye konuştu.

Büyüme rakamlarına ilişkin ise Bakan Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

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