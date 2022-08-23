EYT çıktı mı, ne zaman çıkıyor? Bakan Bilgin masadaki tek EYT formülünü açıkladı!

Milyonlarca emekli adayının yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi meclise gelmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında kritik açıklamalarda bulundu. "Masamızda sadece bir tane EYT formülü var" ifadelerini kullanan Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası EYT son durumu sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'e EYT çalışması ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi. Bakan Bilgin ayrıca "Daha çalışmamız sürüyor, birçok aşamadan geçecek" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bilgin ayrıca yıl sonuna doğru EYT'nin yetişeceğini de belirtti.

EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI?

Bakan Bilgin belli bir yaş sınırı mı olacak sorusuna ise "bakalım" yanıtını verdi.

Bakan Vedat Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'ÇALIŞMAYI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ'

"Daha çalışmamız sürüyor. Bir çok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."

Öte yandan Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu üyeleri ile bir araya gelmişti. Konuyla ilgili EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik şu ifadeleri kullanmıştı:

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"GÖRÜŞMENİN DETAYLARI NEDİR ANLATIR MISINIZ?"

“Biz sadece Bakan Vedat Bilgin’le görüştük. Bunun ötesinde Türk İş ve AK Parti Grup Başkan Vekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yaklaşık 22 kişilik bir heyetle 8 farklı ilden derneklerin katılımı ile tüm mağdur dernekleri içeren EYT’sinden Aylık Bağlama Oranına (ABO), stajından kadın borçlanmasına kadar hepsinin temsilcisi olan derneklerle EYT platformu adı altında yapmış olduğumuz görüşmelerde hem AK Parti Grubu’nun hem MHP Grubu’ndan net bir şekilde toplumun tümünü kapsayacak çözümleri 2022 yılı sonuna kadar mutlaka iktidar tarafından çözüleceği sözü verildi.

‘DOSYAMIZI BAKAN BEY’E SUNDUK’

Ayın 9’unda yaptığımız görüşmelerde bu oldu. Ayın 10’unda da Bakan Vedat Bilgin ile aynı heyetle tekrar görüşmemiz oldu. Şöyle ki öncekine istinaden kendilerine orada dosyalar verdik ve dosyalar kendilerine takdim edildi. Aynı şekilde Bakan Bey ile yaptığımız görüşmede dosyamızı sunduk. Dosyanın içerisinde platformun daha önce yaptığı çalışma raporları, mağdur kitlenin bize aktardığı bütün sıkıntıların yer aldığı ve bütün derneklerimizin ortak hazırladığı bir rapor doğrultusunda sıkıntılar ve çözüm yolları adı altında hazırladığımız raporu Bakan Bey ve AK Parti, MHP gruplarına sunduk.

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Konunun çözümü adına kendilerinden olumlu cevaplar alındı. Şu anda gündemde konuşulan bütün formüllerin çalışmada olmadığı Bakan Bey tarafından bizzat söylendi. Kendileri EYT’lilerin net sayılarının ellerinde olduğunu teknik çalışmaların tamamlanmış olduğunu dile getirdi. Bu sayının 3 milyon civarında olduğunu bunların 2 milyonu SSK statüsünde geri kalanının ise diğerleri olduğunu beyan etti.

Özellikle sosyal devlet, sosyal sorunları çözer mantığıyla bu işin tüm mağduriyetleri kapsayacak şekilde çözüleceğini dile getirdi. Önümüzdeki süreçte sözleşmeli personel konusunda bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin gündeme alınacağını ve 2022 yılı sonuna kadar çözüleceğini bizzat söylediler.

Tamamen şu anda sözleşmeli personel bittikten sonra bu konuyu ele alacaklarını ve çözümün ele alınacağını beyan ettiler. Bizim sunduğumuz çalışma raporları da buna dahildir.

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Biz bu görüşmeleri çok olumlu buluyoruz. Hem AK Parti hem MHP grubunun çözüm konusunda attığı adımları önemsiyoruz. Bakan Beyin de yaptığı beyanatı taktirle karşılıyoruz.”

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Bilgin "Kasım'da asgari ücrete yeni düzenlemeyle ilgili bir şey duymadım. Aralık ayında tabii ki çalışacağız, zaten daha önce açıkladık bunu" dedi.