Hedef kırmızı ette aracısız tüketim

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, lansmanı geçen hafta yapılan ve üretimden tüketime bir zincir oluşturacak Dijital Tarım Pazarı Projesi’nin kırmızı et sektöründe ‘aracıları ortadan kaldıracağını’ ifade etti. Çelik, “45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, bazı kısımları ile 60 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Burada ne üretici ne vatandaş kazanamıyor, yalnızca aracı kazanıyor. Bu sistemle aracılar tamamen ortadan kaldırılacak” dedi.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Ramazan kolilerine et konulması talebini ilettiklerini ve olumlu karşılandığını söyledi.

Nihat Çelik

BİRLİKLER SİSTEME GİRMELİ

Çelik, bir grup gazeteci ile yaptığı değerlendirmede, söz konusu projesinin et sektörüne sunacağı katkıyı değerlendirdi. Bu programla yetiştiricinin artık daha fazla kazanmasının mümkün olduğuna dikkat çeken Çelik şöyle konuştu:

“Büyük bir bölümü kırsal kesimde üretim yapan küçükbaş hayvan sahiplerinin dijital sisteme girme ve bu sistemi yönetmede bazı zorluklarla karşılaşacağını ön görmekteyiz. Bu nedenle programın başarısının artırılması için yetiştirici birlikleri de sözleşmeli olarak sistemde yer almalıdır. Yetiştirici birliklerinin köprü vazifesi göreceği bir program uygulamada kolaylıkların yanı sıra, küçük yetiştiricilerin büyük üreticilerle rekabet şansını artacaktır. Böylelikle küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ile köyden kente göçün önlenmesinde birlikler aktif rol üstlenecektir.”

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