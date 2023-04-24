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Ekonomi

Hedef tam bağımsız savunma sanayii

Yeni Altay Tankı, testler için TSK’ya teslim edildi. Sakarya Arifiye’deki teslim töreninde konuşan Erdoğan, “Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik” dedi.

Burak Doğan
04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki teslim töreninde konuştu.

Yeni Altay Tankı, testler için TSK’ya teslim edildi. Sakarya Arifiye'deki teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Yeni Altay Tankı ile savunma sanayisi atılımları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Diğer savunma projeleri gibi pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen pes etmedik. Daha iyisini için canla başla çalıştık. Bilhassa mühendislerimiz büyük emek harcadılar. Yerli ve milli alt sistemler tasarladılar. Birçok yeni sistemi tankımıza entegre ettiler. Ortaya yeni Altay çıktı. Beka kabiliyetinin de güçlendirdik. Yeni Altay 3. nesilden de öte bir hâle geldi. Ordumuz tarafında testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretime başlayacağız. İnşallah Altay'ı yerli motor ile envanterde alacağız. Yeni Altay Tankı'nın bu coğrafyada görev yapacağına inanıyorum. Savunma Sanayinde geliştirilen her ürünün yanından çok ciddi bir emek ve sabır vardı. Mesele inanmak, azmetmek. Erbakan Hoca’nın her zaman bir lafı vardır Mesele inanacaksın, sonra neticesini alacaksın. Bütün bunların envai çeşidini özel sektörde de, devlet olarak da üretir hale geldik. Bize her zaman 'yapamayız' diyenlere inat en iyisi yaparak yola koyulduk. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.”




#Recep Tayyip Erdoğan
#Altay Tankı
#Bağımsızlık
#TSK
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