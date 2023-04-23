|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Altay Tankı'nın önünde poz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni Altay tanklarının önünde poz verdiği fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında, "Yılmadık, pes etmedik" diyen Erdoğan, Türk bayrağı emojisi de kullandı. Altay tanklarının özelliğine ilişkin paylaşımda da bulunan Erdoğan, "Ülkemize, milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

21:10 . 23/04/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Altay tanklarının önünde durduğu fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık ve başardık. İşte yeni nesil Altay tankımız..." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Altay tanklarına ilişkin bir de paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Altay tanklarının özelliğinin yer aldığı infografiğe yer veren Erdoğan, "Yüksek yerlilik oranıyla, ileri teknolojisiyle, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle yeni Altay tankımızı bugün Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Ülkemize, milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



#Altay Tankı
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.