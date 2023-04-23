Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Altay Tankı'nın önünde poz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Altay tanklarının önünde durduğu fotoğrafı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık ve başardık. İşte yeni nesil Altay tankımız..." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Altay tanklarına ilişkin bir de paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Altay tanklarının özelliğinin yer aldığı infografiğe yer veren Erdoğan, "Yüksek yerlilik oranıyla, ileri teknolojisiyle, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle yeni Altay tankımızı bugün Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Ülkemize, milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.