Tahıl koridoru ile dünyadaki gıda krizi ve açlığın önlenmesinde öncü rol oynayan Türkiye, özellikle Afrika gibi yoksullukla mücadele eden birçok ülkede krizin derinleşmesinin önüne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik başarısı neticesinde kurulan tahıl koridorunun açık kalması için de Türkiye büyük çaba harcıyor. Türkiye’deki un sektör temsilcileri de tahıl koridorunun hayati önemde olduğunu söylüyor.

FİYAT ÇOK YÜKSELİRDİ

Pazarının ilk üç firmasından biri olan Büyük Hekimoğulları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Utku Hekimoğlu, “Anlaşma olmasaydı hem biz hem de bütün dünya buğday ürünlerini çok yüksek fiyata yerdik. Hatta bazı ürünü grupları hiç bulunamazdı. Olanları da çok yüksek fiyata almak zorunda kalırdı. Temel gıda maddelerinden bahsediyoruz. Lüks tüketim değil” dedi.

BÜTÜN ÜRÜN GRUPLARINA OLUMSUZ YANSIDI

Dünyada buğday ihracatında Rusya'nın birinci, Ukrayna'nın ise 5'inci sırada yer aldığını hatırlatarak iki ülkenin dünya buğday ihracatının yüzde 30'unu gerçekleştirdiğine dikkat çeken Utku Hekimoğlu, Rusya-Ukrayna Savaş başladığı andan itibaren spekülatif hareketlerle buğday fiyatının yükselmeye başladığını ve ekmek başta olmak üzere bütün ürün gruplarına olumsuz yansıdığını ifade etti. Hekimoğlu, “Rusya ve Ukrayna'ya tahıl konusunda bağımlı olan ülkelerde var. Yüzde 90'nını buradan alıyorlar. Bir anda bütün tahıl girdisini karşılayamıyorlar. Dolayısıyla bütün dünyayı sıkıntıya sokuyordu. Türkiye bu anlaşmayı yaparak, dünyada ses getirdi” diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER

Utku Hekimoğlu, merkezi Konya'da bulunan un fabrikasında Türkiye'nin önemli otel pastene baklava zincirlerine un verdiklerini belirterek, daha çok katma değerli ürün yaptıklarını söyledi. Günlük 1100 ton buğdayı işlediklerini anlatan Hekimoğlu, Suudi Arabistan ve Katar gibi Ortadoğu ülkelerine ihracat yaptıklarını ve çok talep geldiğini vurguladı. İç pazarda katma değerli ürün olarak ilk 3'de yer aldıklarından bahseden Hekimoğlu, halka arza başvuru yaptıklarını belirtti.

2-3 aya kadar borsada oluruz

Halka arz sürecini yakında başlatacaklarını da ifade eden Hekimoğlu, “Kısa sürede olumlu dönüşlerle birlikte Borsa İstanbul’da biz de bu 2-3 ay içerisinde yerimizi almayı bekliyoruz. 2024 yılında son çeyreğinde ürün guruplarını geliştirip marketlerde yer almasını hedefliyoruz. Halka arzla bu hızlanacak” dedi.

İç piyasada un sorunu yok

Türkiye’nin un sorunu olmadığının altını çizen Hekimoğlu, bu sene rekoltenin çok iyi olduğunu ve un sektörünün de büyümeye devam edeceğini belirtti. Şirket olarak 2024’te kapasiteyi artırarak, ihracata da daha çok önem vereceklerine işaret eden Hekimoğlu, güneş enerjisine yatırım yapacaklarını belirtti.







