Güvercin piyasasında yeni dönem: E-mezat satılıyor

Küçük yatırımcı altını, borsayı ve dövizi pür dikkat izleyedursun, öyle bir piyasa var ki kaybetme korkusundan uzak kendi halinde yükselişini sürdürüyor. Güvercin piyasasından bahsediyoruz. Meraklısı bu hayvanların önce sevgisini sonra da getirisine yatırım yapıyor. ‘Ne avro ne altın yatırımın hası güvercin’ dedirten piyasada bazı cins kuşların alınıp satıldığı ve bunlar için ciddi rakamlar ödendiği biliniyor.





PANDEMİ SONRASI MERAKLISI DAHA DA ARTTI

300 liraya aldığınız bir güvercini yeteneklerine ve türüne göre binlerce liradan satabilirsiniz. Özellikle pandemi sonrasında kırsala gidenler ve müstakil evlere yerleşenler bir hobi olarak başlayıp devam ettirmiş. Yani pazara yeni güvercin hastaları girmiş, işin getirisini öğrenip yatırım yapanlar da eklenince sektör adeta coşmuş. Ancak işler öyle bir hale gelmiş ki pandemi döneminden kalma alışkanlıklar ve biraz da dijitalleşme sayesinde güvercin mezatları sosyal medya ortamına taşınmış durumda.





ÖNCE NETTEN İZLE SONRA SATIN AL

Başka şehirlerdeki mezatlara gidemeyenler veya İstanbul gibi metropollerde yaşayanlar önce internetten izliyor sonra satın alıyor. Bir bakıma bu işin de kendi kuralları içinde e-ticareti başlamış. Tiktok’ta canlı yayın açarak özel türlerini görücüye çıkaranlar, YouTube üzerinden düzenlenen mezatlar ve dahasından bahsediyoruz. İçlerinde değeri binlerce avro olan ve Ortadoğulu iş insanlarına sunulan bile görebilirsiniz.





KAPIYA TESLİM HİZMET

Peki işler nasıl ilerliyor? Malum en yüksek teklifi veren canlı yayın sonrası ödemeyi banka hesabına yapıyor. Öğrendiğimize göre bazı yerler satışın tamamlanması için 24 saat süre veriyor. Sonra kuşlar sahibine teslim ediliyor. İnternet alışverişlerinde tahsilat sonrasında güvercinler ya gelip alınıyor ya da sahibi yakın yerdeyse getirebiliyor.





On binlerce liralık değerle sahibine takla attırıyor

Hobi gibi görünse de kuş yetiştiriciliği bir sektör. Bu kadar talebin olduğu yerde artık internet üzerinden ilanlar veriliyor. Yetişticilerin çoğu kendisini bu işin hastası olarak tanıtıyor. Evinin çatısında kuş besleyenler, günün en az 3 saatini onlarla geçirdiklerini anlatıyor. Sahipleri sevgisine ve sonra on binlerce liralık getirisine yatırım yapıyor. Kısacası, Anadolu’nun kuş mezatları da dijitale uyup uçuşa geçmiş. Zaten teknolojiye boğulduğumuz böyle zamanlarda ya gökyüzünde kuş ya da Mardin’de uçurtma olacaksın.





Tiktok ve YouTube yayınları coştu

Birçok e-ticaret sitesinde satış ilanlarını görebilirsiniz. Instagram, YouTube ve Tiktok gibi mecralarda, aradığınız cinsi görebileceğiniz videolar mevcut. Ancak birçok sitedeki dolandırıcılık şikayetlerinin de olduğunu belirtelim ve bu işe girecekleri uyaralım. Kahvehanelerin yanı sıra bu iş için özel kurulan yerlerde görücüye çıkanların ırkı, takla atış biçimi ve kanat çırpışı değerine binlerce lira katıyor. Bu öyle bir sevgi ki müşterisi, istediği cinsi bulduğu an gözünü kırpmadan on binlerce lira verebiliyor. Kısacası bizim damdaki güvercin, bu aralar tüm risklerine rağmen para basan bir yatırım aracı.



