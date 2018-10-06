Hindistan'da 6 yeni nükleer ünite kuracak

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki devlet arasındaki anlaşma Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Hindistan Atom Enerji Komisyonu Başkanı Kamleş Viyas tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki ülke, Hindistan’da yeni bir bölgede Rus tasarımı altı nükleer reaktör inşa edecek, üçüncü ülkelerde nükleer iş birliği güçlendirilecek, yeni nükleer teknolojiler ve nükleer santrallerin inşası konularında birlikte çalışılacak.

İkinci ünitenin inşaatına başlanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, "Hindistan ile olan stratejik iş birliğimizden memnunuz. Kudankulam bölgesinde Rus tasarımlı nükleer güç üniteleri faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte Hindistan'da ikinci bir bölgede yeni ünitelerin seri bir şekilde inşaatına başlayacağımızı düşünüyoruz. Bu, 'Hindistan'da Üret' politikası çerçevesinde ekipman yerelleşmesi seviyesini önemli ölçüde artıracak. Ayrıca proje yürütme zamanını ve maliyetini optimize edecek. Buna ek olarak, Hindistan, bizim üçüncü ülkelerde projeleri hayata geçirdiğimiz güvenilir bir ortağımızdır. Biz bu iş birliğini geliştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın nükleer enerji alanında temel ortaklarından Rusya, Hindistan’ın güneyinde bulunan Kudankulam Nükleer Güç Santrali’ni inşa etmişti. İki üniteden oluşan santralde şu anda üçüncü ve dördüncü nükleer enerji üniteleri inşa ediliyor ve iki yeni ünite daha kurulması planlanıyor.

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