Otomotivde ilk 5'te sıralama değişti

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-eylül döneminde 362 bin 465 otomobil, 100 bin 991 hafif ticari araç satıldı. 463 bin 456 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 daraldı.
Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 22,3 azalarak 66 bin 517'ye indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 14,4'e çıkardı.
- Geçen yılın 9 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 50 bin 489 satışla ikinciliğe yükseldi. 50 bin 435 satış yapan Volkswagen ise üçüncülüğünü korudu.
Honda üç basamak yükseldi
Bu yılın 9 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Fiat 49 bin 745 adetle dördüncülüğe geriledi. Fiat geçen yılın aynı döneminde 78 bin 785 adetlik araç satışı ile ikinci sırada yer almıştı. Hyundai ise 27 bin 639 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.
2017'nin ocak-eylül döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 23 bin 409 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 22 bin 79 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 21 bin 991 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.
Listede 2017'nin 9 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 20 bin 388 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz 18 bin 577 satışla listede onuncu sırada yer aldı.
Volvo satışlarını en çok artıran marka
Bu yılın ocak-eylül döneminde 2 binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 4 marka satışlarını artırırken, 16'sının satışlarında düşüş yaşandı.
- Satışlarını geçen yılın 9 ayına göre en çok artıran marka yüzde 55,7 ile Volvo oldu. Volvo, bu yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 175 satış gerçekleştirdi.
Volvo'yu yüzde 21,2'lik artışla Mitsubishi, yüzde 11,6 ile Honda ve yüzde 0,9 ile Skoda takip etti.
Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yılın 9 ayında 18 bin 92 adetlik satışa ulaşan Citroen, bu yılın aynı döneminde 9 bin 782 satış yaptı. Bu markayı yüzde 42,9'lık düşüşle Opel, yüzde 35,1'lik azalışla Volkswagen izledi.
Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 9 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:
MARKA Ocak-Eylül 2018 Ocak-Eylül 2017
Sıralama Satış Adedi Sıralama Satış Adedi
RENAULT 1 66.517 1 85.622
FORD 2 50.489 4 71.918
VOLKSWAGEN 3 50.435 3 77.757
FIAT 4 49.745 2 78.785
HYUNDAI 5 27.639 5 35.704
TOYOTA 6 23.409 8 28.634
DACIA 7 22.079 6 32.134
PEUGEOT 8 21.991 9 25.438
HONDA 9 20.388 12 18.274
MERCEDES-BENZ 10 18.577 10 23.669
OPEL 11 16.944 7 29.685
NISSAN 12 15.881 11 20.695
SKODA 13 15.773 14 15.629
CITROEN 14 9.782 13 18.092
BMW 15 9.704 16 11.592
AUDI 16 9.448 15 12.350
SEAT 17 8.540 17 11.514
KIA 18 7.199 18 10.051
VOLVO 19 4.175 19 2.681
MITSUBISHI 20 3.132 21 2.585
SUZUKI 21 1.841 20 2.643
ISUZU 22 1.551 23 1.563
JEEP 23 1.491 24 1.538
IVECO 24 1.146 22 1.717
SUBARU 25 1.042 26 1.029
LAND ROVER 26 859 25 1.254
MAZDA 27 811 28 967
MINI 28 804 29 887
KARSAN 29 702 27 1.023
PORSCHE 30 470 31 482
SSANGYONG 31 279 30 506
DS 32 202 35 89
ALFA ROMEO 33 141 33 246
JAGUAR 34 125 32 254
LEXUS 35 39 37 73
MASERATI 36 34 38 44
SMART 37 22 34 102
FERRARI 38 16 41 9
INFINITI 39 16 36 78
ASTON MARTIN 40 10 39 15
BENTLEY 41 6 40 11
LAMBORGHINI 42 2 42 4
463.456 627.343