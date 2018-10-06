Otomotivde ilk 5'te sıralama değişti

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 9 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralama değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-eylül döneminde 362 bin 465 otomobil, 100 bin 991 hafif ticari araç satıldı. 463 bin 456 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 daraldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 22,3 azalarak 66 bin 517'ye indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 14,4'e çıkardı.

Geçen yılın 9 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 50 bin 489 satışla ikinciliğe yükseldi. 50 bin 435 satış yapan Volkswagen ise üçüncülüğünü korudu.

Honda üç basamak yükseldi

Bu yılın 9 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Fiat 49 bin 745 adetle dördüncülüğe geriledi. Fiat geçen yılın aynı döneminde 78 bin 785 adetlik araç satışı ile ikinci sırada yer almıştı. Hyundai ise 27 bin 639 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-eylül döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 23 bin 409 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 22 bin 79 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 21 bin 991 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.

Listede 2017'nin 9 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 20 bin 388 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz 18 bin 577 satışla listede onuncu sırada yer aldı.

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Volvo satışlarını en çok artıran marka

Bu yılın ocak-eylül döneminde 2 binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 4 marka satışlarını artırırken, 16'sının satışlarında düşüş yaşandı.

Satışlarını geçen yılın 9 ayına göre en çok artıran marka yüzde 55,7 ile Volvo oldu. Volvo, bu yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 175 satış gerçekleştirdi.

Volvo'yu yüzde 21,2'lik artışla Mitsubishi, yüzde 11,6 ile Honda ve yüzde 0,9 ile Skoda takip etti.

Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yılın 9 ayında 18 bin 92 adetlik satışa ulaşan Citroen, bu yılın aynı döneminde 9 bin 782 satış yaptı. Bu markayı yüzde 42,9'lık düşüşle Opel, yüzde 35,1'lik azalışla Volkswagen izledi.

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 9 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:

MARKA Ocak-Eylül 2018 Ocak-Eylül 2017

Sıralama Satış Adedi Sıralama Satış Adedi

RENAULT 1 66.517 1 85.622

FORD 2 50.489 4 71.918

VOLKSWAGEN 3 50.435 3 77.757

FIAT 4 49.745 2 78.785

HYUNDAI 5 27.639 5 35.704

TOYOTA 6 23.409 8 28.634

DACIA 7 22.079 6 32.134

PEUGEOT 8 21.991 9 25.438

HONDA 9 20.388 12 18.274

MERCEDES-BENZ 10 18.577 10 23.669

OPEL 11 16.944 7 29.685

NISSAN 12 15.881 11 20.695

SKODA 13 15.773 14 15.629

CITROEN 14 9.782 13 18.092

BMW 15 9.704 16 11.592

AUDI 16 9.448 15 12.350

SEAT 17 8.540 17 11.514

KIA 18 7.199 18 10.051

VOLVO 19 4.175 19 2.681

MITSUBISHI 20 3.132 21 2.585

SUZUKI 21 1.841 20 2.643

ISUZU 22 1.551 23 1.563

JEEP 23 1.491 24 1.538

IVECO 24 1.146 22 1.717

SUBARU 25 1.042 26 1.029

LAND ROVER 26 859 25 1.254

MAZDA 27 811 28 967

MINI 28 804 29 887

KARSAN 29 702 27 1.023

PORSCHE 30 470 31 482

SSANGYONG 31 279 30 506

DS 32 202 35 89

ALFA ROMEO 33 141 33 246

JAGUAR 34 125 32 254

LEXUS 35 39 37 73

MASERATI 36 34 38 44

SMART 37 22 34 102

FERRARI 38 16 41 9

INFINITI 39 16 36 78

ASTON MARTIN 40 10 39 15

BENTLEY 41 6 40 11

LAMBORGHINI 42 2 42 4

463.456 627.343

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