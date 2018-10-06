Ekonomi Karadenizden palamut fışkırdı Tek seferde 700 kasa
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Denizden yüzlerce kasa palamut çıktı

Karadeniz'den palamut fışkırdı: Tek seferde 700 kasa

Bartın ile Zonguldak arasında ava çıkan balıkçılar tam 700 kasa palamut yakaladı. Balıkçılar ağları tekneye alırken zor anlar yaşarken binlerce palamut sonrası teknede yer kalmadı.

Haber Merkezi IHA
Ağların çekilmesi ile palamutlardan teknede yer kalmadı.
Ağların çekilmesi ile palamutlardan teknede yer kalmadı.

İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılan Tekirdağlı balıkçıların teknesi palamutla doldu taştı. Balıkçı teknesi balıkçılar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Teknede yer kalmadı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinden balıkçı tekneleriyle yola çıkıp, Karadeniz’e açılan balıkçılar tonlarca palamut yakaladı. Denizden çekilen ağlar palamutla doldu taştı. Balıkçılar ağları tekneye alırken zor anlar yaşadı. Balıkçılar, tamamı palamutla dolup taşan teknede balıkları koyacak yer bulamadı.

700 kasa palamut yakaladı

Ağaların tekneye çekilmesi ve teknede dolup taşan palamutların kasalara alınması amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi. Palamutların kasalara alınması ile birlikte ortalama 700 kasa palamut yakalanmış oldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan kaptan İdris Şeremet, "Bunları biz Karadeniz’de tuttuk. Bartın ile Zonguldak arasında bu seferde 700 kasa palamut tuttuk. Karadeniz’de palamut yüzleri güldürüyor" dedi.

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