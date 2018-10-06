Sebzelerin kurusundan 50 milyon liralık gelir

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki 30 bin nüfuslu Oğuzeli ilçesinde, hemen hemen her aile kurutmalık üreterek geçimini sağlıyor.

Tarlalardan toplanan biber, kabak, patlıcan ve acurlar sokak aralarında temizlenerek içleri oyulduktan sonra iplere 50'şer adet dizilerek evlerin teraslarında veya boş arazilerde güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Kuruyan ürünler, dizili oldukları iplerle satışa sunuluyor

Oğuzeli Kaymakamı Eyup Gürdal, yaptığı açıklamada, ilçeyle özdeşleşen kurutmalık üretiminin 30-40 yıllık geçmişi olduğunu söyledi.

Son yıllarda iletişim kanallarının gelişmesi ve sosyal medya sayesinde kurutmalığın daha çok reklamının yapıldığını belirten Gürdal, satışın bir kısmının sadece sosyal medya üzerinden olduğunu aktardı.

Gürdal, üretimin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Yılda 100 milyon adet kurutmalık üretmekteyiz. Bunun ilçemiz için ciddi bir gelir kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Çevre il ve ilçelerde yetişen ürünler de buraya getirilip kurutuluyor. Taze ürünün yüzde 60'ı buradan, geri kalanı ise çevreden sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılan kurutmalığın oldukça lezzetli olduğunu anlatan Gürdal, ürünlerin kadınların ellerinde lezzet bulduğunu anlattı.

Gürdal, her geçen gün üretim hedeflerini artırdıklarını vurgulayarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yurt içi ve yurt dışında yaptığı tanıtım çalışmalarında kurutmalığı ön palanda tutmasının ilçeleri için büyük avantaj olduğunu sözlerine ekledi.

Oğuzeli kurutmalığı tescillenecek

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da Oğuzeli'nin tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ilçe olduğunu söyledi.

REKLAM

İlçenin Türkiye'de kurutmalık üretiminin yüzde 80'ini tek başına karşıladığını belirten Kılıç, kurutmalıkların tamamen doğal olduğunu ifade etti.

Kılıç, ilçede kurutmacılığın her geçen gün daha çok yayıldığını dile getirerek, "Burada yetişen ürünlerin kabukları incedir ve lezzetlidir. Lezzetini topraktan ve güneşten alıyor. Yani bir kurutma için olması gereken her şey burada var. Türkiye'nin en iyi kurutmalığı burada yetişiyor." dedi.

Sonbaharda kurutmalığa olan talebin daha çok arttığını anlatan Kılıç, "Kurutmak ilçemize her yıl 50 milyon lira civarında girdi sağlıyor. Bunu geliştirmek, hem markalaşmak hem de ürünleri paketlemek için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için ilk adım olarak coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. İnşallah en kısa zamanda neticelenir. O zaman ismimizi daha çok duyururuz." diye konuştu.

İlçede sebze kurutma işi yapan Osman Görgün ise çocuklarıyla birlikte 27 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Kurutmalığın kendisine ciddi getirisinin olduğunu belirten Görgün, "Çok şükür geçimimizi buradan sağlıyoruz. Ailede hemen hemen hepimiz bu işle uğraşıyoruz. Yazın sıcağında biraz zor oluyor ama olsun, bu bizim ekmek paramız." ifadelerini kullandı.