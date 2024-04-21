Hizmet ihracatçıları strateji belirledi

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) düzenlediği Hizmet İhracatı Strateji Toplantısı ile sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Kocaeli'nin Sapanca ilçesinde düzenlenen toplantıda birlik çatısı altındaki sektörlerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda sektörlerinin talep ve beklentilerini dile getirdi. Strateji Toplantısı’nda turizm, sağlık, eğitim, eğlence ve kültür, limancılık, yazılım ve bileşim müteahhitlik, lojistik, yolcu taşımacığılı ve diğer hizmetler sektörlerindeki sorunları sıraladı.





BU YILKİ HEDEF 110 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla sektörün yol haritası ve stratejisi belirlendi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Bolat, hizmet ihracatının ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayatî bir yer tutuğunu söyledi. Bolat, “Hizmetler sektörü, bugün küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Bizler de ülkemizi bu yarışta en ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz. Bu ivmeyle, yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı ve cari açığın kapatılmasına yine önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.





ÜYE SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç ise birliğin 6 yıl önce 644 üye ile kurulduğunu bugün ise 5 bin üyeyi aştıklarını belirtti. Avdagiç, hizmet ihracatçılarının 18,2 milyon çalışan ile toplam istihdamın yüzde 57,7’sini toplam GSYİH’nin ise yüzde 56’sını tek başına karşıladığına vurgu yaptı. Dünya genelindeki geçen yıl hizmet ihracatının yüzde 8 büyüdüğünü Türkiye’nin hizmet ihracatının ise yüzde 12,3 arttığını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: “Türkiye’nin hizmet ihracatı 99,8 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatı ile birlikte toplam ihracatımız 355,8 milyar dolar oldu. Hizmet ihracatçılarımız toplam ihracatın yüzde 28’ini karşılıyor. Dünyanın en büyük 19’uncu ekonomisi konumundaki Türkiye mal ihracatında dünya 30’uncusu iken hizmet ihracatında 23’üncü sırada bulunuyor. Hedefimiz, ülkemizin ve hizmet ihracatımızın markalaşması, Türkiye’nin yumuşak gücü olması.”





52 MİLYAR DOLAR CARİ FAZLAMIZ VAR

Hizmet ihracatçılarının sadece istihdama değil, cari açığa da pozitif katkı yaptığını belirten Avdagiç, hedeflerini anlattı: “Neredeyse tüm ihracatçı sektörler cari açık verirken, hizmet ihracatında net cari fazla veriyoruz. 2023’te yapılan 99,8 milyar dolarlık ihracat karşılığında oluşturulan cari fazla 52 milyar dolar. Yani sektör yaptığı ithalatın 2 katından fazla ihracat yapıyor. Hizmet ihracatçıları olarak bu yıl ihracat hedefimizi 120 milyar dolara çıkardığımızı duyurmak istiyorum. İnşallah bu yıl çok daha fazla cari fazla vereceğiz.

Ekonomiyi dengeleyen önemli bir gücüz

“Hizmet ihracatında dışa bağımlılığın az olması ve üretilen katma değerin yüksek olması cari fazla verilmesindeki en önemli unsurlar” diyen Avdagiç, “Hizmet sektörleri; kriz dönemlerinde daha az etkilendiğinden ekonomiyi dengeleyen önemli bir güç. Küresel GSYİH’ye imalat sektörlerinin sunduğu katma değerin üzerinde bir katkı sağlıyor. Ve imalat sanayiye kaldıraç etkisi yapıyor” dedi.

Eylem Planı hazırlandı

Hizmet İhracatçıları Birliği olarak üyelerin ihracatçı niteliklerini artıracak faaliyetlerde bulunduklarının altını çizen Başkan Şekib Avdagiç, “Yurt içi ve yurt dışı info-stant katılımı yapıyoruz. Kurumsal ziyaretlerle ihracatımızı artırıyoruz. HİB olarak hizmet ihracatında sürdürülebilir büyüme ve büyük dönüşüm planları yapıyoruz” şeklinde konuştu.











