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Ekonomi

Elektrik ve doğal gaza mayısta zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıldan beri konutlar için 25 metreküpe kadar doğal gaz tüketiminin ücretsiz olduğunu anımsatarak, mayıs ayında zam yapılmayacağını açıkladı.

04:00 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:44 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıldan beri konutlar için 25 metreküpe kadar doğal gaz tüketiminin ücretsiz olduğunu anımsatarak, "Yaklaşık 6 milyar metreküplük gazın vatandaşlarımıza ücretsiz verilmesini sağlamış olduk ve bunun sonuna geldik. Bu da toplamda yaklaşık 82 milyar liralık bir destektir" dedi. Elektrikte de hanelerin desteklendiğine işaret eden Bayraktar, elektrikte ve doğal gazda sağlanan toplam desteğin geçen yıl yaklaşık 280 milyar liranın üzerinde olduğunu belirtti. Bayraktar, bütçe imkanları dahilinde vatandaşların desteklenmesine devam edileceğini dile getirerek, "Mayıs ayında da şu anda bizim herhangi bir zam beklentisi gözükmüyor, onu da yönetebileceğimizi düşünüyoruz" bilgisini verdi.

Karadeniz'de keşif kuyusu için sondaj çalışması yapılacağını bildirdi. Bayraktar, "Bu sahada çok farklı lokasyonlarda rezervi yükseltecek yeni keşifler gelebilir" diye konuştu.


#Ekonomi
#elektrik
#doğal gaz
#zam
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