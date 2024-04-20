21. yüzyıl Afrika-Türkiye yüzyılı olacak

Türkiye-Tanzanya İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlendi. İstanbul’da düzenlenen Foruma; Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Endüstri ve Ticaret Bakanı Dr. Ashatu K. Kijaji, DEİK Başkanı Nail Olpak, Tanzanya Özel Sektör Kurumu İcra Direktörü Raphael Maganga, DEİK/ Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Erdem Arıoğlu ve iki ülke dünyasının önde gelen iş insanları katıldı.





HEDEF 1 MİLYAR DOLAR TİCARET

Türkiye-Tanzanya İş Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Tanzanya ile 2003 yılında yaklaşık 11 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2023 yılında 350 milyon dolar seviyesine yaklaşmıştır. Hedefimiz ise 1 milyar dolar olarak belirlendi. 21’inci Yüzyıl, Afrika ve Türkiye yüzyılı olacaktır. Bazı kıtaların bazı ülkelerin Avrupa gibi yaşlandığını görüyoruz. Yaşlanmadan zenginleşmek lazım. Bunu da Afrika’nın başaracağına inanıyorum. Tanzanya ekonomisi geçen yıl yüzde 6 büyüdü. Türkiye olarak biz de geçen yıl yüzde 4,5 büyüdük. Dünya ise yüzde 3 büyüdü” şeklinde konuştu.





6,4 MİLYAR DOLARLIK 14 PROJE ÜSTLENDİK

Toplantıda, Türkiye ve Tanzanya arasında yapılacak olan ticari ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Afrika kıtası ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 6,8 kat artışla 37 milyar dolara ulaştı. Bu dönem zarfında ihracatımız 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara; ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara geldi. Tanzanya’dan ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan bu ilk ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tanzanya ile 2003 yılında yaklaşık 11 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2023 yılında 346 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: “Türk müteahhitleri günümüze kadar Tanzanya’da 6,4 milyar dolar değerinde 14 adet proje üstlenmiştir. İyileşen yatırım ortamı ve olası iş birliği fırsatları, Türk firmalarının Tanzanya’ya olan ilgisini artırmaktadır.”





ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Türkiye ile Tanzanya arasında geçen yıl itibarıyla 350 milyon dolar olan karşılıklı ticarette 1 milyar dolar hedefini yakalama konusunda iki ülkenin de birbirine sunduğu çok önemli fırsatlar var. Özellikle tarım sektöründe, tarım makinaları ve ekipmanları, bunun yanında sanayi ürünleri, demir, çelik ve tekstil, giyim, ilaç sektörü büyük önem taşıyor. Tanzanya tarafının da başta altın, elmas, kömür, kaju gibi yemişler, pamuk gibi bizlere tedarik edebilecekleri çok önemli tarımsal ürünler, madencilik ürünleri var” dedi.





TÜRKIYE GÜVENILIR BIR PARTNER

Türkiye-Tanzanya İş Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, iki ülkenin ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Hassan, “Bütün kalbimle Türkleri Tanzanya’ya yatırım yapmaya davet ediyorum. Tanzanya’nın ekonomik değişim macerasında dünya desteğine ihtiyacı var. Türk dostlarımdan ricam bu maceraya birlikte atılmamızdır. Türkiye, Tanzanya’nın güvenilir bir partneridir” dedi.



