Honda'nın kapatacağı fabrikayı bir Türk şirket satın aldı: Elektrikli otomobil üretecek

Japon otomotiv üreticisi Honda, 1996 yılında temelini attığı 1997 yılı sonunda ise üretime başladığı Gebze Şekerpınar'daki fabrikasını Eylül 2021'de kapatma karar aldı.

Sürpriz kararın ardından binden fazla kişiye istihdam sağlayan fabrikanın, içerisindeki tüm teçhizatlarıyla satılacağı açıklanmıştı.

Gelecek yıl kapılarını kapatacak olan Honda fabrikası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fabrikanın, Hexagon Mühendislik tarafından satın alındığı iddia edildi.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEK

Honda Türkiye'nin Gebze'deki fabrikasını SBK Holding'in 550 milyon TL'ye aldığı belirtildi. Anlaşmanın şartları henüz bilinmese de Hexagon'un fabrikayı elektrikli araç üretiminde kullanacağı öne sürüldü.

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SBK HOLDİNG KİME AİT?

Sezgin Baran Korkmaz’ın kurucusu olduğu SBK Holding, sağlıktan turizme kadar birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Şirketin hali hazırda elektrikli otomobil sektöründe de faaliyetleri bulunuyor.