Otoda tedarik sorunu bitmedi: 750 bin adet araç olursa ulaşırız

Yeni Hilux’ın lansmanında konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomotivde yaşanan araç tedarik sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARALIK'A GÜN VERİYORUZ

Pandemi sürecinin tedarik sorununa yol açtığını ve artan müşteri talepleri için aralık ayına gün verebildiklerini de kaydeden Bozkurt şunları söyledi: “Sektörümüzde satışlar açısından en belirleyici unsur halen kısmen de olsa devam etmekte olan tedarik ve araç stoğu sorunu. Toyota olarak istediğimiz kadar aracı alamıyoruz. Pandemi sürecinde duran üretim şu anda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde devam ediyor. Herhangi bir hatta bir kişi pozitif çıktığı zaman o bölüm komple karantinaya alınıyor. Tamamen kapanma riskini almamak için bu şekilde üretim yapılıyor. Bu durum yılbaşına kadar devam eder gibi görünüyor. Toyota olarak da yeni gelen taleplere ancak aralık ayında araç verebiliyoruz. Filo müşterilerimizle ise 2021 için anlaşmalar yapıyoruz. Filo tarafında şimdiden gelecek seneyle ilgili 6-7 bin adet sözleşmeli talep var. 2020 yılı toplam otomotiv satışlarının seyrini ise bulunurluk belirleyecek. Salgında ikinci dalga yaşanmazsa ve her şey bu şekilde devam ederse yılsonu toplam satışlar 735-750 bin adetlerde gerçekleşebilir.”

PİKAP SEGMENTİNİ EMİSYON ZORLUYOR

Yeni Hilux'un tanıtımını yapan Ali Haydar Bozkurt, pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek “Avrupa’daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52 bin 155 adetlik satış gerçekleştirdik. Hayranlık uyandıracak Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar bine yakın, 2021 yılında ise 3 bin 500 ile 4 bin adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Yeni Hilux Invincible modelinde SUV’da bile olmayan özellikler var. SUV kitlesinden pick-up’a doğru bir kayma yaşanacaktır" diye konuştu. Bozkurt, Avrupa’daki emisyon normlarının, pick-up segmentinde markaları bir hayli zorladığını da sözlerine ekleyerek “Emisyona bağlı olarak Türkiye’de bir regülasyon şu an için yok. Emisyon konusunda her bir modelimizle rahat durumdayız. Avrupa’daki regülasyona bağlı olarak pick-up segmentinde pazardan çekilen modeller olursa, hem özel hem kamuda kaç ürün pazarda kaldıysa mevcut pastayı onlar paylaşacaktır. Emisyon normlarını karşılayan Hilux için de bu durum büyük avantajdır” dedi.

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YENİ HİLUX’UN ADI YENİLMEZ OLDU

Hilux

Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirilen Hilux; yeni Invincible versiyonu ve çok daha geliştirilmiş araç dinamikleriyle birlikte 252 bin liradan başlayan lansmana özel cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Süspansiyonda yapılan geliştirmelerle birlikte daha konforlu bir sürüş elde edildi. 450 kg artan kapasiteyle 3.5 tonluk römork çekme kapasitesi ise yeni Hilux her türlü beklentiyi aşmayı başarıyor. Hilux, teknik donanımının yanı sıra tasarım olarak da zorlu koşulların üstesinden gelmek üzerine tasarlandı. 29 derecelik yaklaşma ve 27 derecelik uzaklaşma açısıyla birlikte Hilux, 310 mm’lik sürüş yüksekliğine sahip. Maksimum su geçiş derinliği kapasitesi ise 700 mm. 5,325 mm uzunluğa, 1,900 mm genişliğe (versiyona göre 1,855 mm) ve 1,815 mm yüksekliğe sahip Hilux’ın 3,085 mm dingil mesafesi bulunuyor. Hilux’ın tüm versiyonlarında 2.4 litrelik dizel motor seçeneği sunuluyor. 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebilen motor, 150 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor.