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OTOMOTİV

Kuveyt'in devlet varlık fonu, Rolls-Royce'a ortak olmak istiyor

Rolls-Royce'a ortak olmak istiyor

Koronavirüs nedeniyle satışların düşmesiyle 5.4 milyar sterlin zarar eden Rolls-Royce'a Kuveytli ortak geliyor. Kuveyt'in devlet varlık fonu, Rolls-Royce'a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Daily Mail'in haberine göre, Büyük kapasiteli yolcu uçaklarına motor üreten Rolls-Royce, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle havayolu şirketlerinin daha küçük kapasiteli uçaklara yönelmelerinin etkisiyle düşen satışlara bağlı olarak, yıllık bazda 5.4 milyar sterlin zararda olduğunu, buna bağlı olarak da ortaklarından 2.5 milyar sterlin nakit girişi talep edeceğini duyurmuştu.

Sky News haberine göre de, bu nakit girişinin sağlanmasında kullanılması öngörülen alternatiflerden birinin de hisse satışı olarak öngörülüyor ve bu nedenle Kuveyt varlık fonu ile görüşülüyor.

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  • Habere göre, Kuveyt varlık fonunun yanı sıra, Singapur Kamu Yatırım Kurumu da, Rolls-Royce'un olası hisse satışıyla ilgileniyor.

Bu gelişmeler üzerine Rolls-Royce'dan yapılan açıklamada, bu konuda henüz bir karar alınmadığı duyuruldu. Birleşik Krallık'ın 114 yıllık mühendislik şirketinin açıklamasına görde, sektörde 2019 düzeylerine ancak 2025 yılında dönülebilecek.

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