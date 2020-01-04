İki ilçede petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt’in Baykan ilçesi, Obalı köyünde Obalı-1 tespit kuyusu ile Pervari ilçesi Sarıyaprak köyünde Sarıyaprak-1 tespit kuyusu açılarak petrol aranması planlandığı öğrenildi.
Baykan ilçesindeki projenin maliyeti 5 milyon lira ve Pervari ilçesindeki projenin maliyetinin 3 milyon lira olarak hesaplandığı belirtildi.
Açılacak tespit kuyuları ile ham petrol rezervi olup olmadığı ve varsa miktarının ne kadar olduğu belirlenecek.
- Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği öğrenildi.