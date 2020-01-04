Ekonomi İki ilçede petrol aranacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

İki ilçede petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’in Baykan ve Pervari ilçelerinde TP Obalı-1 ve Sarıyaprak-1 tespit kuyuları açarak petrol arayacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt’in Baykan ilçesi, Obalı köyünde Obalı-1 tespit kuyusu ile Pervari ilçesi Sarıyaprak köyünde Sarıyaprak-1 tespit kuyusu açılarak petrol aranması planlandığı öğrenildi.

Baykan ilçesindeki projenin maliyeti 5 milyon lira ve Pervari ilçesindeki projenin maliyetinin 3 milyon lira olarak hesaplandığı belirtildi.

Açılacak tespit kuyuları ile ham petrol rezervi olup olmadığı ve varsa miktarının ne kadar olduğu belirlenecek.

  • Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği öğrenildi.

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