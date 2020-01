100 bin ton indirimli et sattı Et ve Süt Kurumu (ESK), tüketiciye indirimli et satışı uygulaması kapsamında 100 bin ton eti tüketiciyle buluşturdu.

Haber Merkezi 04 Ocak 2020, 13:00 Son Güncelleme: 04 Ocak 2020, 13:46 AA