İndirimli seyahate ilgi

Emekli Yılı kapsamında 1 Nisan'dan itibaren uygulamaya konan emeklilere indirimli tren yolculuğuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Emeklilere tren seyahatlerinde yüzde 10 indirimi, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulamaya başladık. Uygulamanın ilk haftasında yaklaşık 6 bine yakın emekli vatandaşımız indirimli seyahatin keyfini yaşadı. 2 bin 733 emekli vatandaşımız yüksek hızlı trenlerimizden faydalanırken 3 bin 295 emekli vatandaşımız şehirlerarası konvansiyonel trenlerimizle indirimli bir şekilde seyahat etti" bilgisini verdi





YÜKSEK HIZLI TRENDE KONFOR

Ankara’nın metro ağını Esenboğa Havaalanı’na kadar uzatacak proje ihalesinin bu yıl yapılacağını açıklayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkentin metro uzunluğunun 67,5 km'ye çıkarıldığını anımsatan Uraloğlu, "Kızılay'dan Esenboğaya ulaşacak yeni proje çalışması 8 istasyon ve 30 km uzunluğunda olacak raylı sisten, 120 kilometre hıza sahip olacaktır. Vatandaşlarımızın 30 dakikada havalimanına erişimini sağlayacak olan bu projemiz yatırım programında yapım projesi olarak yer almaktadır. Revize etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. Projenin; güncelleme çalışmalarının tamamlanması ile önümüzdeki yıl içinde yapım ihalesine çıkılabilecek hale getirilmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.





YUSUFELİ VİYADÜĞÜ AY SONUNDA AÇILIYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega yatırımlarından Yusufeli Barajı çerçevesinde inşa edilen 685 metre uzunluğunda ve 16,5 metre genişliğinde ve 152 metre yüksekliğindeki Yusufeli Viyadüğü'nde mayıs ayında çelik tabliye ve üstyapı imalatının tamamlanarak trafiğe açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Proje ile yeni Yusufeli merkez ilçesi ve çevre köylerin Artvin iline bağlantısı yaklaşık 15,5 km kısalarak zamandan 25 dakika tasarruf sağlanacak" dedi. Uraloğlu, yeni projeler konusunda da çalışmaların sürdüğünü söyledi.





330 BIN SIBER SALDIRI ENGELLENDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber olaylara müdahalede çok iyi bir konumda olduğunu belirterek, 2014 yılında kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) bugüne kadar 330 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ettiğini ve bunlara erişimi engellediğini bildirdi. Kritik sektörlerde Siber Olaylarla Müdahale Merkezi (SOME) ile kurumların bünyesinde SOME'ler kurulduğunu ifade eden Uraloğlu şunları söyledi: "2024 Mart sonu itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 14 sektörel SOME ve 2 bin 268 adet kurumsal SOME ile yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı çalışıyor."



