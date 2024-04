İndirimli seyahate ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber olaylara müdahalede çok iyi bir konumda olduğunu belirterek, 2014 yılında kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) bugüne kadar 330 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ettiğini ve bunlara erişimi engellediğini bildirdi. Kritik sektörlerde Siber Olaylarla Müdahale Merkezi (SOME) ile kurumların bünyesinde SOME'ler kurulduğunu ifade eden Uraloğlu şunları söyledi: "2024 Mart sonu itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 14 sektörel SOME ve 2 bin 268 adet kurumsal SOME ile yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı çalışıyor."