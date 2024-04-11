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Bayram dönüşlerinin başlamasıyla otogarda yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı'nda seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'nda yoğunluk meydana geldi.

16:39 - 11/04/2024 Perşembe
IHA
Ramazan Bayramı çerçevesinde uygulanan resmi tatil 14 Nisan Pazar günü sona erecek.
Ramazan Bayramı çerçevesinde uygulanan resmi tatil 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

Bayram sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde pek çok vatandaş şehirlerarası seyahat yaptı. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret ederken, bir bölümü de turistik bölgelere gitmeyi tercih etti. Tatilin bitmesinin yaklaşmasıyla birlikte bayram dönüşlerinin başlamasıyla da Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'nda meydana gelen yoğunluğun katlanarak arttığı görüldü.

Yeniden yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları ise yakınları uğurladı. Ramazan Bayramı çerçevesinde uygulanan resmi tatil 14 Nisan Pazar günü sona erecek.


#Ramazan Bayramı
#Eskişehir Şehirlerarası Otogarı
#Tatil
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