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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu: 222 bin yolcu seyahat etti

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı'ndan dün bin 512 uçuşla 222 bin 72 yolcu seyahat etti.

14:47 - 6/04/2024 Cumartesi
AA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ederken, artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.


En çok tercih edilen havalimanı

Bu tatilde en çok tercih edilen havalimanı olması beklenen İstanbul Havalimanı'ndan dün bin 512 uçuş gerçekleştirildi. Havalimanı, dün 222 bin 72 yolcuya da ev sahipliği yaptı.


Havalimanından bugün de bin 448 uçuşla 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.


Yolcu sayısının 9 Nisan Salı günü bin 416 uçuşla 278 bin 688'e ulaşacağı tahmin ediliyor.



#bayram
#istanbul havalimanı
#sehayat
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