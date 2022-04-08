Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi İngiltere ve Kanadanın Türkiyeye uyguladığı savunma sanayi ambargoları kalkıyor
SAVUNMA SANAYİ

İngiltere ve Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi ambargoları kalkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin Türkiye'ye ihraç kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Kanada da benzer bir adım atmak üzere.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​İngiltere ve Kanadanın Türkiyeye uyguladığı savunma sanayi ambargoları kalkıyor
Arşiv

İngiltere’nin Türk savunma sanayi şirketlerine uyguladığı ambargo kararı hakkında sevindirici haber geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin ihraç kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

İngiltere ihraç kısıtlamasını kaldırdı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Mevlüt Çavuşoğlu,

  • “İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’la da görüştük. Başbakan Boris Johnson’la Cumhurbaşkanımızın bu salonda yaklaşık 15 gün önce gerçekleştirdikleri görüşmede gündeme gelen konuların takibini yaptık. Bunlardan biri de TFX Milli Muharip Uçağının motoru meselesi. İngiltere ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Bu karar sayesinde özellikle havacılık alanındaki bazı projelerin motor krizi çözüme kavuşuyor. Örneğin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak ve HÜRJET uçakları için İngiliz firmalarla motor iş birliği yapılması planlanıyordu.

Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı
FOTOĞRAF 13
Title
Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı.
Title
DefenceTürk'te yer alan habere göre, TRMotor'un resmi sitesinde yer alan \"Hakkımızda\" bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ait olduğu bilgisine yer verildi.
Title
Katar'da düzenlenen DIMDEX savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU için yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt &amp; Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğine değinmişti.
Title
İsmail Demir Rolls-Royce'un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor'un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti.
Title
Şubat 2021'de SSB tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı.
Title
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor.
Title
Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı.
Title
MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.
Title
5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.
Title
Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.<br>
Title
MMU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır.
Title
Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı
Title
Türkiye'nin göklerdeki yeni hamlesi
Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı
Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesinde kritik bir gelişme yaşandı. Milli Muharip Uçak'ın yerli motor projesinin tek bir çatı altında toplanması amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) devrettiğini duyurdu.


Kanada kısıtlamaları gevşetiyor

Ambargolar hakkındaki bir başka müjdeli haber ise Kanada’dan geldi. Bakan Çavuşloğlu, “Ciddi bir tavır değişikliği olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin önemini bildiklerini vurguluyorlar. Savunma sanayisindeki kısıtlamalarda da bazı ülkeler zaten adım atmıştı. Kanada gibi bazı ülkeler bu konuda adım atmak istediklerini söylediler.” dedi.

ATAK’tan ilk ihracat
EKONOMİ
ATAK’tan ilk ihracat

F-16 görüşmeleri olumlu

F-16'ların modernizasyonu ve yeni F-16'ların satın alınmasıyla ilgili ABD ile yürütülen müzakerelerin olumlu bir şekilde seyrettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Olumlu bir şekilde seyrediyor. Son aşamada Kongrenin de onay vermesi gerekiyor. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığının Kongreye yazdığı mektup önemli." diye konuştu.

Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi: Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı
EKONOMİ
Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi: Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı
Mevlanadan bir yaş büyük

Mevlana'dan bir yaş büyük

Selçuklulardan günümüze ayakta kalan ahşap cami.
Aklım almıyor

'Aklım almıyor'

​Ölü sayısı artıyor: 26 sivilin daha cesedi bulundu.
Rusya tren istasyonunu vurdu

Kramatorsk kentindeki saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

​Her gün çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

Trendyol'dan<br>büyük adım

Trendyol'dan
büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

​Rusya 'moralleri daha fazla bozulmasın' diye harekete geçti.

​SİHA'lar da yer alacak: Donanmalar fırtına koparacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.