İngiltere ve Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi ambargoları kalkıyor

İngiltere’nin Türk savunma sanayi şirketlerine uyguladığı ambargo kararı hakkında sevindirici haber geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin ihraç kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

İngiltere ihraç kısıtlamasını kaldırdı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Mevlüt Çavuşoğlu,

“İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’la da görüştük. Başbakan Boris Johnson’la Cumhurbaşkanımızın bu salonda yaklaşık 15 gün önce gerçekleştirdikleri görüşmede gündeme gelen konuların takibini yaptık. Bunlardan biri de TFX Milli Muharip Uçağının motoru meselesi. İngiltere ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Bu karar sayesinde özellikle havacılık alanındaki bazı projelerin motor krizi çözüme kavuşuyor. Örneğin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak ve HÜRJET uçakları için İngiliz firmalarla motor iş birliği yapılması planlanıyordu.

FOTOĞRAF 13 Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı. DefenceTürk'te yer alan habere göre, TRMotor'un resmi sitesinde yer alan \"Hakkımızda\" bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ait olduğu bilgisine yer verildi. Katar'da düzenlenen DIMDEX savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU için yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt & Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğine değinmişti. İsmail Demir Rolls-Royce'un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor'un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti. Şubat 2021'de SSB tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı. MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.<br> MMU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır. Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı Türkiye'nin göklerdeki yeni hamlesi Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesinde kritik bir gelişme yaşandı. Milli Muharip Uçak'ın yerli motor projesinin tek bir çatı altında toplanması amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) devrettiğini duyurdu. BiP'te paylaş

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Kanada kısıtlamaları gevşetiyor

Ambargolar hakkındaki bir başka müjdeli haber ise Kanada’dan geldi. Bakan Çavuşloğlu, “Ciddi bir tavır değişikliği olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin önemini bildiklerini vurguluyorlar. Savunma sanayisindeki kısıtlamalarda da bazı ülkeler zaten adım atmıştı. Kanada gibi bazı ülkeler bu konuda adım atmak istediklerini söylediler.” dedi.

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EKONOMİ ATAK’tan ilk ihracat

F-16 görüşmeleri olumlu

F-16'ların modernizasyonu ve yeni F-16'ların satın alınmasıyla ilgili ABD ile yürütülen müzakerelerin olumlu bir şekilde seyrettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Olumlu bir şekilde seyrediyor. Son aşamada Kongrenin de onay vermesi gerekiyor. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığının Kongreye yazdığı mektup önemli." diye konuştu.