ATAK’tan ilk ihracat

Atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatıyla ihracat faaliyetlerinde önemli bir adım atan Türk savunma sanayisi, Filipinler ve farklı ülkelerde yeni ihracatları duyurmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2 Atak helikopteri ve bir C-295 nakliye uçağının Filipinler ordusunun envanterine girmesi dolayısıyla Col Jesus Villamor Hava Üssü’nde düzenlenen törende değerlendirmede bulundu. Demir, 2018’de taraflar arasında “devletten devlete anlaşma” imzalandığını anımsatarak, bu tür anlaşmaların çok kritik ve resmi anlamda savunma sanayisinin önünü açtığını söyledi.

2 Atak helikopteri ve bir C-295 nakliye uçağının Filipinler ordusunun envanterine girmesi dolayısıyla Col Jesus Villamor Hava Üssü’nde tören düzenlendi.

6 ATAK HELİKOPTERİNE DAHA YOL GÖRÜNDÜ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de toplam 6 helikopterin Filipinler’e teslimatını bu yıl tamamlayacaklarını söyledi. Filipinler’in ilave talepleri bulunduğunu ifade eden Kotil, “Bunlar görüşülüyor, tekliflerimiz de var. Belki burada imzalamayabiliriz ama önümüzdeki günlerde onu da imzalarız inşallah” dedi. Atak’ın çok ilgi gören bir helikopter olduğunu vurgulayan Kotil, Pakistan’a ihraç edilecek 30 helikopter için ihracat lisansının beklendiğini anımsattı.

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EKONOMİ Türkiye’nin ilk helikopter ihracatında teslimatlar yapıldı: ATAK Filipinler'de