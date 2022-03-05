Ekonomi Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi: Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı

BAYKAR'dan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı" denildi. Yüzde 93'lük yerlilik olan SİHA'ların 19 ülkeye de ihraç edildiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi: Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı
Bayraktar TB2

BAYKAR'ın Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı.

#MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yapılan açıklamada, "#BayraktarTB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı! Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru yüzde 93 yerlilik, 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli" ifadelerine yer verildi.

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