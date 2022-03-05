Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi: Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı

BAYKAR'ın Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı.
#MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yapılan açıklamada, "#BayraktarTB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı! Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru yüzde 93 yerlilik, 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli" ifadelerine yer verildi.
#BayraktarTB2 ✈️🚀
Sınıfında dünyanın en iyisi!
Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı!
Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik
Dünya rekoru %9️⃣3️⃣ yerlilik
1️⃣9️⃣ ülkeye ihracat
Kritik tüm aksam ve bileşenler milli#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/MxEaihDGhP
#BayraktarTB2 ✈️🚀