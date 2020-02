İş dünyasından peş peşe İdlib açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, Türkiye'nin geçirdiği bu zor günde, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştirecekleri TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'ni ileriye bir tarihe ertelediklerini belirtti.

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa, vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk Milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın."

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da İdlib'de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetleri’ne yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetlediklerini kaydetti.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok büyük. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. Böyle bir dönemde 30 federasyon, 270 dernek ve 40 bini aşkın üyemizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refah ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz.''

"Bu insanlık trajedisi başta BM olmak üzere, diğer ulusların da sorunu olmalıdır"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Türkiye, günümüzün en büyük dramlarından sivil göçleri durdurmak, sivillerin hayatını güvence altında tutmak ve sınır güvenliğini korumak kapsamında Soçi mutabakatına uygun bir şekilde konuşlandığı İdlib'de rejim unsurlarınca direk hedef alındığını belirtti.

Aydın, "Suriye'de sivil insanların güvenliği ve muhtemel büyük göç dalgası sadece Türkiye'nin sorunu olmamaktadır. Bu insanlık trajedisi başta BM olmak üzere, diğer ulusların da sorunu olmalıdır. Öteden beri sivilleri korumak için çabalayan ülkemiz uluslararası mecrada yalnız bırakılmıştır. Türkiye'nin bu yükü tek başına taşıması büyük haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa Birliği (AB) ve diğer mekanizmalar inisiyatif almalısı gerektiğini kaydeden Aydın, "Politik desteklerin haricinde sahada da bu mücadeleye ortak olmalıdır. Aksi takdirde bu büyük göç dalgasının ve insanlık dramının yükünü tüm kesimler yüklenmelidir. Ülkemizin sivil göçlere yönelik almış olduğu son karar meselenin anlatılabilmesi için yerinde bir karar olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, şunları kaydetti:

"Güvenlik unsurlarımız sahada iken, siyasi hesaplar uğruna ülke bütünlüğünü zarara sokacak, insanlarımızı kutuplaştıracak, Mehmetçiğimizin arazideki mücadelesini sekteye uğratacak her türlü söylem ve fiiliyattan tüm kesimlerin kaçınması gerekmektedir. Bu tarz söylemler düşmanın kurşunundan daha da çok tesir bırakmaktadır. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini itidalli, milli birlik ruhuna uyumlu, kutuplaştırmaktan ziyade kucaklayıcı bir dile davet etmekteyiz. Gün milletçe metin olma günüdür. Haklı olduğumuz davada birlik ve bütünlük içinde hareket edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. İş dünyası olarak devletimizin, milletimizin ve askerimizin koşulsuz, şartsız yanında olduğumuzu belirtir, şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine sabırlar dileriz. Milletçe başımız sağ olsun."

"Zorlukları aşmasını bilen bir milletiz"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da "Bugün millet olarak derin bir acı ve üzüntü içindeyiz. İdlib'den gelen şehit haberleri millet olarak yüreklerimizi yaktı. Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Zorlukları aşmasını bilen bir milletiz. Sabır, dayanışma, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutma bu süreçte en başta gelmelidir. Tüm ülkemizi yasa boğan şehitlerimiz için Allah’tan Rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır versin, görevleri başında olan Mehmetçiğimizi korusun, yardımcısı olsun."

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da "Yaşadığımız acının tarifi yok. 33 şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileriz. Yaralılarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu hain saldırı,Türk Devleti’nin ve yüce ordumuzun yanı sıra ülkemizde yaşayan her bir vatandaşa yapılmıştır. Devletimizin, bu saldırıya gereken cevabı, tam bir milli birlik duygusuyla en sert şekilde vereceğine yürekten inanıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise İdlib’de dün gece yaşanan ve 33 askerimizi şehit verdiğimiz hava saldırısıyla ilgili tarifi imkansız üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, bu hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar dilediklerini kaydetti.

Tosyalı, "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Birlik ve beraberlik içinde olmamız; bu derin kederin altından hep birlikte kalkmamız gereken bir gün. Önceliğimiz devletimizin ve ordumuzun arkasında durmak; bölgenin ihtiyaç duyduğu güven ortamına sahip olması için atılacak kararlı adımlarda onlara güvenmektir. Bölgenin bir an önce istikrara kavuşması, böyle bir acının tekrarının yaşanmaması en büyük temennimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Mustafa Çınar da "Türkiye, necip milleti ve tüm askeri güçleri ile bu hain saldırıya karşı vatan müdafaasını istisnasız gerçekleştirecek ve tüm sorumlularını cezalandıracak güce sahiptir. Derneğimiz, tüm üyeleri ile birlikte Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğünün devamı adına Devletimizin alacağı her kararı desteklemektedir. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır.” açıklamalarında bulundu.