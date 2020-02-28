Ekonomi Afetlerde vatandaşı uyaracak sistem geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Afetlerde vatandaşları uyaracak uyarı sistemi geliyor

Afetlerde vatandaşı uyaracak sistem geliyor

Doğal afet durumlarında vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayacak Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'nin (UYARSİS) kurulması için çalışmalar hızlandırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenecek mevzuatla işletmecilerin en kısa sürede kuracağı sistemden yapılacak bilgilendirme ücretsiz olacak. Engelli ve yaşlı abonelerin bildirimleri almasının kolaylaştırılması için sesli ve görsel uyarı, titreşim uyarısı gibi yöntemler kullanılacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik taslağı hazırlanarak görüşe sunuldu.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların uyarılmasına olanak sağlayacak sisteme ilişkin düzenlemeye, gelen görüşlerin değerlendirilmesiyle son şekli verilecek.

BİLDİRİMLER 3 YÖNTEMLE YAPILACAK

Taslağa göre, UYARSİS, BTK koordinasyonunda kurulacak.

Doğal afet durumlarında vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayacak sistem kapsamında bildirimler, SMS ve çağrı öncesi anonsu, Commercial Mobile Alert System (CMAS) yöntemleriyle yapılacak.

  • Bildirimler, Türkiye sınırlarında bulunan, yurt dışından gelen ve uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara da ulaştırılabilecek.

ÜCRETSİZ OLACAK

İşletmeciler, UYARSİS'in kurulmasını sağlayacak teknik altyapıyı belirli bir süre içinde kurmakla yükümlü tutulacak.

Kanunla yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına BTK tarafından kurulacak UYARSİS'in kullanımı gerekli durumlarda sağlanabilecek. BTK'nin vereceği yetkilendirmeyle en kısa süre içinde işletmecilerin kuracağı sistem üzerinden yapılacak bilgilendirmeler ücretsiz olacak. Engelli ve yaşlı abonelerin bildirimleri almasının kolaylaştırılması için sesli ve görsel uyarı, titreşim uyarısı gibi yöntemler kullanılacak.

Bildirimler en az 160, en fazla 360 karakter uzunluğunda yapılabilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan ve piyasaya sunulacak uyumlaştırılabilir cihazlar, mevzuatla tanımlanacak süre içinde uyumlaştırılacak.

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