İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi

Hong-Kong'dan havayolu ile gelerek Türkiye üzerinden karayolu ile Hollanda'ya transit gidecek olan 2 kilo 192 gram ağırlığındaki eşya riskli görülerek Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarında analiz edildi.

Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, "Amfetamin" ve "Metamfetamin" cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi. Söz konusu maddenin ayrıca uluslararası uyuşturucu kontrol düzenlemeleri çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin ilgili organlarınca takip edilen, ulusal mevzuatımızda da kullanımı ve ticareti Sağlık Bakanlığınca kontrol edilen maddelerden olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci partide Türkiye'ye gelen 2 kilo 190 gram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü. Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 38 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu.

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Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi.



Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.



Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 16, 2021

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Operasyon Hollanda'da devam etti

Uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin Hollanda'daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce Hollanda polisiyle irtibata geçildi ve uluslararası kontrollü teslimat kararı alındı. Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi.

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Araçlara yüklenen eşya varış noktasına kadar önce Türk polisi tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi. Türkiye'de ve Hollanda'nın Uden şehrinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında maddenin alıcısı şüpheli de dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

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Bakan Muş duyurmuştu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda 4,3 ton uyuşturucu yapımında kullanılan madde yakalandığını duyurmuştu.

Bakan Muş sosyal medyadan yaptığı açıklama şunlarda bahsetmişti:

"Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."

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