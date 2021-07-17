Gündem Sürücü koltuğundan 1 kilo 950 gram uyuşturucu çıktı
ERZİNCAN

Sürücü koltuğundan 1 kilo 950 gram uyuşturucu çıktı

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdikleri denetimlerde bir tırı durduran polis ekipleri araçta yaptıkları aramada sürücü koltuğunun arkasında bir 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi. Mahkemeye çıkarılan tırın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi AA
Erzincan haberleri: Sürücü koltuğundan 1 kilo 950 gram uyuşturucu çıktı
Araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdikleri denetimlerde bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun arkasında 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.T. gözaltına altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

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