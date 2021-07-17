Baronu FETÖ korudu ​

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Bataklık soruşturması kapsamında aralarında uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 73 sanık hakkında hazırladığı iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Başsavcılığın iddianamesinde ifadesine yer verilen uyuşturucu baronu sanık Halil Arslantaş, Çetin Gören’in FETÖ ile bağını itiraf etmişti. Gören’in, FETÖ’ye “himmet” verdiğini anlatan Arslantaş, örgütün de bunun karşılığında Gören’e sahip çıktığını, hakkındaki soruşturmalara müdahale ettiğini kaydetmişti.

HOLLANDA’DAN İHBAR

İddianamenin eklerinde, sanık Çetin Gören hakkında Gaziantep’te yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararına ilişkin dosyanın detayları yer aldı. Buna göre, Hollanda’nın 2013’te yaptığı ihbarda, Gören’in 900 bin Euro ve bir silahla Hollanda’da yakalanarak tutuklandığı, 18 yaş üstü aile üyelerinin de Hollanda’dan Türkiye’ye para getirdikleri bildirildi. İhbarda ayrıca Çetin Gören’in yaklaşık 100 milyon Euro’ya sahip olduğu ve Rotterdam’daki evinde de yaklaşık 40 milyon Euro bulunduğu belirtildi. Gören hakkında “karapara aklama”, “sahtecilik”, “uyuşturucu ticareti”, “suç örgütü üyesi olmak” ve “ateşli silah bulundurmak” suçlarından kırmızı bültenle arama kararı verildiği ifade edildi.

SORUŞTURMAYA TAKİPSİZLİK

Yazıda, Gören’in uyuşturucudan elde ettiği parayla aile üyelerinin adına gayrimenkul aldığı kaydedildi. Gören’in bu sayede karapara akladığı ifade edildi. Gören ve ailesinin faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürütülmesi ve elde edilen delil mahiyetindeki bilgi ve belgelerin Hollanda adli makamları ile paylaşılması istendi. Hollanda’nın ihbarı üzerine Türkiye’ye firar eden Çetin Gören ve ailesi hakkında Gaziantep Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı FETÖ’den yargılanan eski Silivri Başsavcısı Ali İşgören’in yürüttüğü ortaya çıktı. Soruşturmada takipsizlik kararı veren İşgören, Hollanda’nın ihbarının araştırıldığı, gayrimenkul alarak karapara akladığı belirtilen Gören ve yakınlarının malvarlığının iddia edilen miktarla örtüşmediğini iddia etti. Kararda ayrıca Hollanda’nın gönderdiği belgelerin dava açmaya yeterli olmadığı savunuldu.