İstanbul'un uçuş trafiği artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşların İstanbul Havalimanı'na alınması ile 9 ülkeden 10 firmanın ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladığını bildirdi. İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasının açılışında konuşan Turhan, küresel gelişmelere paralel olarak gelişen havacılık sektörünün ekonomik kalkınmanın itici unsuru olduğunu söyledi. Havacılığın geleceği açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Turhan, "Üç saat uçuşla 60 ülkeye ulaşılabilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada böyle bir ülke yok" dedi.

ORTALAMAYI ÜÇE KATLADIK

Türk havacılığındaki gelişime de örnekler veren Turhan, 2002'de iki merkezden 26 noktaya düzenlenen iç hat seferlerinin bugün 7 merkezden toplam 56 noktaya düzenlendiğini aktardı. Dış hatlarda 2003 yılında iki havayolu işletmesi ile 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlendiğini, 2018 sonunda ise 124 ülkede 318 noktaya ulaşıldığını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti: "Bu gelişmeler gölgesinde 2003 yılında 34 milyon 400 bin olan yolcu sayısı rekor kırarak, 210 milyona yaklaştı. Son on yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye, dünya ortalamasının 3 katı üzerinde büyüdü. İstanbul Havalimanı’na yönelik eleştirileri de cevaplayan Turhan, “Havalimanını projelendirenlerin hepsi, mimar ve mühendis, her risk ve her ihtimalin hesapları yapıldı.”

RAYLI SİSTEM İÇİN ALTYAPI KURUYORUZ

Bakanlık olarak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro altyapısını kurduklarını vurgulayan Turhan, "2020 yılında bu hattı hizmete vererek havalimanına ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmış olmak. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız"

Ekonomik ivmelenme sağlayacak



1915 Çanakkale Köprüsü - Lapseki Keson İndirme Töreni’ne de katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, buradaki konuşmasında ise dünyanın en uzun açıklıklı, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya Yakası kesonunu batırma töreninde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında bölgede ekonomik anlamda büyük ivmelenmeyi sağlayacağını belirterek, “Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı’ndan seyahat süresi 4 dakikaya kadar indirecek” dedi.