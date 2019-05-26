Teknolojide seferberlik sürecek

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “GİV Girişimcilik Ödülleri” yarışmasının ödül töreni önceki akşam İstanbul Eyüp’teki Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi. Ana medya sponsorluğunu Albayrak Medya’nın üstlendiği programın ardından Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Milli ve özgün, etik ve ahlaki bir gelişim göstererek, milli teknolojimizi geliştirmek için toplumsal seferberlik başlatmalı, 7’den 70’e kültürel ve paradigma dönüşümüne ihtiyacımız var. Zaten bu seferberliğin adım adım başladığını görüyoruz” dedi.

Selçuk Bayraktar (Sağda), Mesude Demirhan'ın sorularını cevapladı

AFRİN’DEKİ BAŞARI YÜKSEK TEKNOLOJİ VE CESARETLE GELDİ

Bayraktar, “Sunumunuzu yaparken önceleri bürokrasiyle karşılaştığınızı söylediniz. Şu an da aynı sıkıntılar devam ediyor mu?” şeklindeki sorumuza şu cevabı verdi: “Bürokraside engeller anlamında bakacak olursak, Allah’a şükür Türkiye Millileşme vizyonunun sonuçlarını gördükçe, özelikle bu alandaki bağımsızlaşmayla birlikte biliyorsunuz çok büyük operasyonlar yaptı. Özellikle 15 Temmuz’da önemli bir rol oynadı. Ülkemiz Milletçe bağımsızlaşma mücadelesi verdi. O anlamda bakacak olursak, birebir başarılı sonuçlar aldığımız Afrin Harekatı; yüksek teknolojinin, cesaretin, imanın dünyada hiç benzeri görülmemiş şekilde yapılmış gerçekleşmiş haliydi. Bir taraftan yüksek teknoloji vardı. Bugünkü mevcut dünya harp literatüründe kullanılandan çok daha öte diyebileceğim seviyede. Özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) noktasında hava harekatı anlamında. Bir taraftan da böyle bir operasyonun böyle seri çevik bir şekilde dünyada görebileceğinizi sanmıyorum. Büyük bir özgüven, inanç ve cesaretle göreceğiniz ordu yok. Bunun sonuçlarını gördükçe elbette savunma sanayinde çok büyük bir dönüşümü başardık. Bir taraftan da bütün gelişmeleri izleyen biri olarak, büyük bir dönüşümü gözlemliyoruz. Diğer teknolojinin sivil alanlarında aynı dönüşüm Milli Teknoloji Hamlesi ile inşallah olacak.”

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YARIŞMALARDAN İCAT ÇIKIYOR

Teknofest ile uluslararası yarışmalar düzenlediklerinden bahseden Bayraktar, bu gibi yarışmaların akıllı arabaların doğuşunda görüldüğünü söyledi. Bayraktar, gençlere ise şu tavsiylerde bulundu: “Ne olursa olsun ne yaptıkları hiç önemli değil. Niçin yaptıkları daha önemli. Gönüllerinde yatan aslanın peşine düşerek, onu bulmalılar. Hep büyük düşünmeliler. Dünyanın en iyisini yapabileceklerine inansınlar. Elbette ahlaktan, doğruluktan ayrılmamalılar.”

Türkiye son 15 yılda ciddi mesafe aldı

GİV Başkanı Mehmet Koç ise girişimcilik ödüllerinin topluma ve gençlere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye’nin etki alanı, tarihi, nüfusu, coğrafi yapısı ve ekonomisiyle çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Koç, şunları söyledi: “Türkiye özellikle son 15 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çok ciddi bir mesafe aldı. Biz çalışmaya ve üretmeye devam ettiğimiz sürece Türkiye’ye kim hangi tuzağı kurarsa kursun Allah’ın izniyle başarılı olamayacağını düşünüyoruz. Ülke olarak, büyük bir nüfusumuz var.”

Akıncı İHA uçmak için gün sayıyor



Türkiye’nin artık İHA ihracatında önemli bir konuma geldiğini belirten Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterinde Bayraktar TB2’lerden 80 adet var ve şu anda da 12 adet yurt dışında görev yapıyor. Türkiye sadece kendinden geri ülkelere değil, bu alanda artık kendinden çok daha gelişmiş ülkelere İHA ihracatı yapar hale geldi. Ayrıca Akıncı gün sayıyor. Biz yaklaşık 2-2,5 senedir buna çalışıyoruz. Bu, dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği, 5,5 tonluk ve çok da stratejik görevler yapabilen bir uçak. Akıncı bir kaç aya ilk uçuşunu gerçekleştirecek.”

Teknolojide millileşme vurgusu

Bayraktar, Türkiye’nin milli insansız hava araçlarına kadar, uçaklarını dışarıdan alan, en fazla monte eden bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye’nin savunma sanayiinde millileşme hamlelerinden önce savunma ihtiyaçlarının yüzde 85’ini yurt dışından karşıladığını söyledi. Geçmişte insansız hava araçlarının İsrail’den alındığını fakat Türkiye’nin bugün bu alanda en gelişmiş teknolojiye sahip dünyanın sayılı ülkesi haline geldiğini ifade eden Bayraktar, teknolojide millileşme ve bağımsızlaşmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Bayraktar, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda milli teknoloji ve savunma sanayimizi geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Girişimcilere 100 bin lira ödül verildi

Ödüller sahiplerini buldu.

Girişimci İşadamları Vakfı tarafından Türkiye’de başarılı girişimleri ödüllendirmek ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen girişimcilere destek ve cesaret vermek amacıyla organize edilen “Girişimcilik Ödülleri” sahiplerini buldu. 7. GİV Girişimcilik Ödüllerinde; “Proje/Fikir Ödülü”, “Kurumsal Girişimcilik Ödülü”, “Yeni Girişimcilik Ödülü”, “Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü”, “Akademisyen Ödülü”,“Kamu Yöneticisi Ödülü”, “Basın/Yayın Ödülü”, “E-Ticaret Girişimi Ödülü” ve “GİV Özel Ödülü” olmak üzere 9 ayrı dalda toplam 11 ödül verildi. Bu yıl ödül programında verilecek toplam ödül miktarı 100 bin lira olarak belirlendi. Program sonrasında Albayrak Medya’ya sağladıkları desteklerden dolayı plaket takdim edildi.