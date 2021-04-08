Ekonomi İşten çıkarma kısıtlaması yeniden düzenlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşten çıkarma kısıtlaması yeniden düzenlendi

Çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine, istisna olarak uygulanan "ahlak ve iyi niyet" maddesindeki işten çıkarma sebepleri, artık ayrı başlıklarda yer alacak.

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İşten çıkarma kısıtlaması yeniden düzenlendi
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Sosyal Güvenlik Kurumu, işten çıkarma kısıtlamasını yeniden düzenledi. Koronavirüs salgı sebebiyle yaklaşık bir yıldır fesih kısıtı adıyla işten çıkarmalar yasaklanmış, bu uygulamada, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" istisna olarak kabul edilmişti.

  • Yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde Kod 29 olarak yer alan bu istisnalar alt başlıklara ayrıldı.

İşten çıkarma 2 ay daha yok
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SGK'dan fesih düzenlemesi

TRT Haberi'in haberine göre; Görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek, cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık gibi haller artık ayrı ayrı bildirilecek. Böylelikle bu istisna maddeleri kullanılarak, haksız işten çıkarılmaların önüne geçilmesi planlanıyor. SGK, işten çıkarma yasağına rağmen salgın dönemde çok sayıda çalışanın mağdur olduğu iddiasını da yalanladı.

  • Kod 29 maddesiyle işten çıkarma sayılarının geçtiğimiz yıllardan daha az olduğu belirtildi. 2018 yılında 233 binden fazla olan iş akdinin feshi sayısı, 2020'de 176 bine geriledi.

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