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İşten çıkarma yasağında süre uzuyor

İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca getirilen işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Normalleşme sürecinde hayata geçirilecek 'Yeni İstihdam Kalkanı' paketinin ayrıntıları belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre; salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.Kısa çalışma ödeneği uygulaması ise model değişikliği ile devam edecek.

Öte yandan paket kapsamında iş verene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi de gündemde.

17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti.

  • Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.

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