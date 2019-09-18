JCR Sur Yapı'nın notunu teyit etti

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gayrimenkul portföyüne sahip Sur Yapı’nın ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını sürdüren Sur Enerji’nin uzun vadeli ulusal notunu A-/stabil olarak teyit etti.

BAŞARILI PROJELER RAPORDA YER ALDI

Raporda firmanın 27 yılı aşan faaliyet geçmişiyle ‘Sur Yapı’ markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahil, anahtar teslimi yüksek kalitede iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlarından biri haline geldiğine dikkat çekilerek, “Selvice Evler, Greenıum, Dora Park, Villa Sera, Mahalle İstanbul, Adapark, Exen Istanbul, Mirage, İlkbahar, İlkbahar 2, Vitrin, Idilia, Tilia, Metrogarden ve Corridor gibi birçok dikkate değer proje, başarıyla tamamlandı. Son dönemde ise markalı konut projelerinin yanında, ofis ve alışveriş merkezi alanında projeler geliştirilerek marka imajı güçlendi. Sancaktepe’de yer alan Lavender projesinin hak sahiplerine teslimine başlandı. Sultanbeyli’de yer alan Gölbahçe Evleri projesine ise 2019 yılı sonu itibariyle teslime başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

DÖRT AVM'Sİ VAR

Rapordaki değerlendirmede Sur Yapı Grubu’nun Axis İstanbul, Bursa Marka, Kağıthane Axis ve Metrogarden açılışları ile birlikte AVM segmentinde önemli sayılabilecek bir ölçeğe ulaştığı da belirtildi.

8 MİLYAR LİRA CİRO BEKLENİYOR

JCR raporunda 2017 yılında Antalya Kepez-Santral bölgesinde yapımına başlanan Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesine de vurgu yapılarak, “Yaklaşık hak sahipleriyle birlikte 19 bin adet bağımsız birimden oluşan projenin, 8 milyar lira ciroya ulaşması beklenmektedir. Firma faaliyetlerinin kısmen müşteri avansları ile finanse edilmesi ise likidite pozisyonuna pozitif katkı sağlamakta ve ilave yabancı kaynak ihtiyacını azaltmaktadır” denildi.