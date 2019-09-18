Ekonomi Daikin sermayeyi 1,1 milyara çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Daikin sermayeyi 1,1 milyara çıkardı

Türkiye ısıtma-soğutma pazarına 2011 yılında 260 milyon dolarlık satın alma ve 150 milyon lira ödenmiş sermayesi ile giren Daikin Türkiye fabrika yatırımı yapmak ve ihracatı arttırmak için öz sermaye arttırımına gitti. Daikin Türkiye, öz sermayesini 150 milyon liradan 1 milyar 100 milyon liraya çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 8,5 kat büyüme gösteren Daikin Türkiye, sermayesini 950 milyon lira arttırma kararı aldı. Türkiye’deki fabrika ve AR-GE Merkezi için 2014 yılından bu yana 300 milyon lira yatırımda bulunan Daikin Türkiye, bu sermaye arttırımıyla da Türkiye pazarı, Avrupa pazarı ve CIS ülkeleri için, pazarın ihtiyacına göre yeni ürün üretimleri yaparak elini güçlendirecek.

İHRACAT ARTIŞINA FABRİKA YATIRIMI

Daikin Global’in aldığı sermaye artırımı kararını ve şirketin çalışmalarını değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Sektörün dinamikleri ve teknolojileri geliştikçe, biz de Türkiye pazarına ve CIS ülkelerine uygun ısıtma ve soğutma ürün gamımızı genişletmeye ve fabrika yatırımlarımıza ağırlık vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye’deki kanal yapımızı da güçlendirmeyi planlıyoruz. 2018 yılı İSİB verilerine göre split klima ihracatında rekor kırdık ve 2 yıl üst üste birinci olduk. Sermayemizi kanal gelişimine ve yatırım planlarımızı gerçekleştirmeye ayırarak, Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

HEDEF 3 MİLYAR LİRA CİRO

İklimlendirme sektörü oyuncularından Daikin'in 2018 cirosunda yüzde 33’lük artışla hedeflerinin üzerine çıktıklarını ve ihracattan istihdama her alanda büyüdüklerini anlatan Önder, "Ulaştığımız 1,7 milyar liralık ciro aynı zamanda 8 yılda 8,5 kat büyüdüğümüzü de gösteriyor. 2010 yılında 201 milyon lira olan ciromuz, Daikin Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 yılında 340 milyon liraya çıkmıştı. Daha o zaman kendimize 1 milyar lirayı aşan ciro ve bin kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında 1 milyar lira ciro rakamını, 2017 yılında da bin kişilik istihdam barajını aştık. Son 4 yıllık büyüme hızımız yüzde 100’ü geçti. Yani büyüme oranımız 10 kat artış gösterdi. Şu anda 1 milyar 700 milyon lira cirosu olan bin 300 kişilik büyük bir aileyiz. Biz hedeflerimizin tümünü gerçekleştirmeyi başardık. 2019 yılı hedefimiz 2.2 milyar lira. 2020 yılı hedefimizde ise ciromuzu 3 milyar liraya çıkarırken çalışan sayımızı da bin 500 kişiye taşımak var" şeklinde konuştu.

REKLAM

50 MİLYON AVRO DAHA GELECEK

  • Hasan Önder
  • Soğutmanın yanı sıra ısıtmada da büyük bir atılım yaptıklarının altını çizen Hasan Önder, "Geçen yıl ciromuzun yaklaşık 500 milyon liralık bölümü ısıtma ürünlerinden geldi. Isıtmanın cirodaki payını daha da arttırmayı hedefliyor ve bu alanda büyük bir ihracat potansiyeli görüyoruz. Yatırımlarımız ısıtma ile sınırlı kalmayacak. Daikin, Türkiye’ye doğrudan yatırımcı olarak gelirken 260 milyon dolarlık bir satın alma yaparak Airfel’i bünyesine katmıştı. 2014 yılından bu yana 300 milyon liralık yatırımda bulunduk. Sermaye arttırımından bağımsız olarak, önümüzdeki üç yılda 50 milyon avro daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 5 milyon liralık yatırım ile hayata geçirdiğimiz Daikin Solution Plaza, Japonya ve Çin’deki merkezlerin ardından Daikin’in 4’üncü deneyimleme merkezi olmakla birlikte, dünyanın en kapsamlısı olarak hizmet veriyor" diye konuştu.

Aydınlatma sektörü fuara hazırlanıyor
EKONOMİ
Aydınlatma sektörü fuara hazırlanıyor
AB ile Vize Serbestisi genelgesi Resmi Gazetede

AB ile Vize Serbestisi genelgesi Resmi Gazete'de
3 üniversiteye yeni rektör

3 üniversiteye yeni rektör

Erdoğan'ın rektör atamaları kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Netanyahuya seçim şoku

Netanyahu'ya seçim şoku

​Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu, koalisyon için gereken çoğunluğa ulaşamadı.
"Fatih'e borçluyuz"

"Fatih'e borçluyuz"

​Selçuk Bayraktar, Teknofest özel yayınında.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

Operasyon kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Yargı paketinde idam cezası yok

Yargı paketinde idam cezası yok

AK Parti önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunacak.
Saniye saniye takip etti

Saniye saniye takip etti

​Erdoğan, müsabaka sonrası milli sporcuyu aradı.
'Altın adam'<br>tarih yazdı

'Altın adam'
tarih yazdı

​Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu oldu.
Putin'e incir ikramı

Putin'e incir ikramı

Putin de Erdoğan'a dondurma ikramında bulunmuştu.
Yemen için Astana modeli

Yemen için Astana modeli

Astana süreci, bölgesel krizlerin çözümü için model haline geldi.
Katliam emri Münbiç'ten

Katliam emri Münbiç'ten

Çobanbey'deki saldırıda kullanılan aracın Münbiç'ten geldiği ortaya çıktı.
Kuzey Kore'ye<br>ait gemiye el koydular

Kuzey Kore'ye
ait gemiye el koydular

​Gemide görevli 21 mürettebat ise gözaltına alındı.
FETÖ'nün<br>kritik ismine 15 yıl

FETÖ'nün
kritik ismine 15 yıl

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görevliydi.
Göktuğ'a ilgi büyük

Göktuğ'a ilgi büyük

​Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi, TEKNOFEST'te yerini aldı.
Yüzlerce<br>klonlanmış telefon

Yüzlerce
klonlanmış telefon

​İstanbul polisi tarafından bugün ele geçirildi.
Ev yoksa<br>kredi de yok

Ev yoksa
kredi de yok

Konut kredilerine yönelik emsal karar.
'Halk Partililer göbek attı<br>Milliyetçiler kan ağladı'

'Halk Partililer göbek attı
Milliyetçiler kan ağladı'

​Menderes, 58 yıl önce bugün cuntacılar tarafında idam edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.