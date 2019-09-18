Daikin sermayeyi 1,1 milyara çıkardı

Doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 8,5 kat büyüme gösteren Daikin Türkiye, sermayesini 950 milyon lira arttırma kararı aldı. Türkiye’deki fabrika ve AR-GE Merkezi için 2014 yılından bu yana 300 milyon lira yatırımda bulunan Daikin Türkiye, bu sermaye arttırımıyla da Türkiye pazarı, Avrupa pazarı ve CIS ülkeleri için, pazarın ihtiyacına göre yeni ürün üretimleri yaparak elini güçlendirecek.

İHRACAT ARTIŞINA FABRİKA YATIRIMI

Daikin Global’in aldığı sermaye artırımı kararını ve şirketin çalışmalarını değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Sektörün dinamikleri ve teknolojileri geliştikçe, biz de Türkiye pazarına ve CIS ülkelerine uygun ısıtma ve soğutma ürün gamımızı genişletmeye ve fabrika yatırımlarımıza ağırlık vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye’deki kanal yapımızı da güçlendirmeyi planlıyoruz. 2018 yılı İSİB verilerine göre split klima ihracatında rekor kırdık ve 2 yıl üst üste birinci olduk. Sermayemizi kanal gelişimine ve yatırım planlarımızı gerçekleştirmeye ayırarak, Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

HEDEF 3 MİLYAR LİRA CİRO

İklimlendirme sektörü oyuncularından Daikin'in 2018 cirosunda yüzde 33’lük artışla hedeflerinin üzerine çıktıklarını ve ihracattan istihdama her alanda büyüdüklerini anlatan Önder, "Ulaştığımız 1,7 milyar liralık ciro aynı zamanda 8 yılda 8,5 kat büyüdüğümüzü de gösteriyor. 2010 yılında 201 milyon lira olan ciromuz, Daikin Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 yılında 340 milyon liraya çıkmıştı. Daha o zaman kendimize 1 milyar lirayı aşan ciro ve bin kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında 1 milyar lira ciro rakamını, 2017 yılında da bin kişilik istihdam barajını aştık. Son 4 yıllık büyüme hızımız yüzde 100’ü geçti. Yani büyüme oranımız 10 kat artış gösterdi. Şu anda 1 milyar 700 milyon lira cirosu olan bin 300 kişilik büyük bir aileyiz. Biz hedeflerimizin tümünü gerçekleştirmeyi başardık. 2019 yılı hedefimiz 2.2 milyar lira. 2020 yılı hedefimizde ise ciromuzu 3 milyar liraya çıkarırken çalışan sayımızı da bin 500 kişiye taşımak var" şeklinde konuştu.

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50 MİLYON AVRO DAHA GELECEK

Hasan Önder

Soğutmanın yanı sıra ısıtmada da büyük bir atılım yaptıklarının altını çizen Hasan Önder, "Geçen yıl ciromuzun yaklaşık 500 milyon liralık bölümü ısıtma ürünlerinden geldi. Isıtmanın cirodaki payını daha da arttırmayı hedefliyor ve bu alanda büyük bir ihracat potansiyeli görüyoruz. Yatırımlarımız ısıtma ile sınırlı kalmayacak. Daikin, Türkiye’ye doğrudan yatırımcı olarak gelirken 260 milyon dolarlık bir satın alma yaparak Airfel’i bünyesine katmıştı. 2014 yılından bu yana 300 milyon liralık yatırımda bulunduk. Sermaye arttırımından bağımsız olarak, önümüzdeki üç yılda 50 milyon avro daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 5 milyon liralık yatırım ile hayata geçirdiğimiz Daikin Solution Plaza, Japonya ve Çin’deki merkezlerin ardından Daikin’in 4’üncü deneyimleme merkezi olmakla birlikte, dünyanın en kapsamlısı olarak hizmet veriyor" diye konuştu.