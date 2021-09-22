KADEME'nin yerli yol süpürme araçlarına TEKNOFEST'te yoğun ilgi

2011 yılında Konya’da yol süpürme araçları ve üst ekipman üretimine başlayan Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri A.Ş ilk günkü heyecanı ile sektörde yer almaya devam ediyor. Sektöre üretim anlamında öncülük eden Kademe Atık Teknolojileri A.Ş. 2018 yılında üretimine başladığı Kompakt Vakumlu Yol süpürme araçları ile 3 yıl gibi kısa bir sürede sektörde büyük pazar payına sahip oldu. Yerli yol süpürme aracı üretimi ile hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet eden aynı zamanda ithal yol süpürme araçlarına kıyas ile satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlayan AGA 5000 ve AGA 2100serisi ile kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunuyor.

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“Yerli ve milli üretim sloganıyla yola çıktık”

Sektörde dünya liderliğini hedefleyen Kademe Atık A.Ş. gelecek planlaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yurt içi Satış Müdürü Mustafa Cem Bilir, “2011 yılında kurulan firmamız kısa zamanda büyük başarılara imza attı. Yine iki tane yeni ürünümüz ile TEKNOFEST’te yerimizi aldık. Bunların sunumunu yapıyoruz. Bu iki ürün AGA 5000 ve AGA 2100 modellerimiz. Yerli ve milli üretim sloganıyla yola çıktık. 2018 yılında AGA 2100 modelimiz üretimden indi ve satışına başladık. 2-3 yıllık süreçte ciddi bir ivme yakaladık. Şuan pazar lideriyiz. Yine AGA 5000 bu sene satışına başlandı ve önümüzdeki seneden itibaren de onda da ciddi bir ivme planlıyoruz.

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"Pazarda lider konuma geçtik"

Türkiye’de iç pazarla alakalı yüzde 86’ya varan bir yerlilik oranı var. Geçmişten günümüze kadar ithal makinalar Türkiye pazarında yerini alıyordu. Bizim sektöre girmemizle beraber ithal ürünlerin Türkiye’deki pazar payını ciddi ölçüde azalttık ve pazar lideri konumuna geçtik. 50’ye yakın ülke ile çalışıyoruz. AGA 5000 ve AGA 2100 bu iki modelin ihracatıyla ilgili çalışmalarımızda son gaz devam ediyor” dedi.

OYNAT 01:36 Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.



Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.



İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı. BiP'te paylaş

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