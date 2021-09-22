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KADEME'nin yerli yol süpürme araçlarına TEKNOFEST'te yoğun ilgi

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri A.Ş yerli ve milli yol süpürme araçları ile TEKNOFEST 2021’deki yerini aldı. "AGA 5000" ve "AGA 2100" serisi ile kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunan araçlar fuarda da yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi İHA
KADEMEnin yerli yol süpürme araçlarına TEKNOFESTte yoğun ilgi
AGA 5000 ve AGA 2100 serisi

2011 yılında Konya’da yol süpürme araçları ve üst ekipman üretimine başlayan Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri A.Ş ilk günkü heyecanı ile sektörde yer almaya devam ediyor. Sektöre üretim anlamında öncülük eden Kademe Atık Teknolojileri A.Ş. 2018 yılında üretimine başladığı Kompakt Vakumlu Yol süpürme araçları ile 3 yıl gibi kısa bir sürede sektörde büyük pazar payına sahip oldu. Yerli yol süpürme aracı üretimi ile hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet eden aynı zamanda ithal yol süpürme araçlarına kıyas ile satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlayan AGA 5000 ve AGA 2100serisi ile kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Türk mühendislerin başarısı: KADEME’nin temizlik araçları da TEKNOFEST’te
TEKNOLOJİ
Türk mühendislerin başarısı: KADEME’nin temizlik araçları da TEKNOFEST’te

“Yerli ve milli üretim sloganıyla yola çıktık”

Sektörde dünya liderliğini hedefleyen Kademe Atık A.Ş. gelecek planlaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yurt içi Satış Müdürü Mustafa Cem Bilir, “2011 yılında kurulan firmamız kısa zamanda büyük başarılara imza attı. Yine iki tane yeni ürünümüz ile TEKNOFEST’te yerimizi aldık. Bunların sunumunu yapıyoruz. Bu iki ürün AGA 5000 ve AGA 2100 modellerimiz. Yerli ve milli üretim sloganıyla yola çıktık. 2018 yılında AGA 2100 modelimiz üretimden indi ve satışına başladık. 2-3 yıllık süreçte ciddi bir ivme yakaladık. Şuan pazar lideriyiz. Yine AGA 5000 bu sene satışına başlandı ve önümüzdeki seneden itibaren de onda da ciddi bir ivme planlıyoruz.

"Pazarda lider konuma geçtik"

Türkiye’de iç pazarla alakalı yüzde 86’ya varan bir yerlilik oranı var. Geçmişten günümüze kadar ithal makinalar Türkiye pazarında yerini alıyordu. Bizim sektöre girmemizle beraber ithal ürünlerin Türkiye’deki pazar payını ciddi ölçüde azalttık ve pazar lideri konumuna geçtik. 50’ye yakın ülke ile çalışıyoruz. AGA 5000 ve AGA 2100 bu iki modelin ihracatıyla ilgili çalışmalarımızda son gaz devam ediyor” dedi.

Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
OYNAT 01:36
Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.

Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.

İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.

Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
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Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı.
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Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı.
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Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk.
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Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette.
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Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak.
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Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu.
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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek.
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Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı.
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Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti.
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Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor.
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Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor.
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Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.
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İstanbul’un en çok turist çeken kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi, Kademe A.Ş’nin ilk geliştirdiği temizlik araçlarıyla 1 yılda 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlanmıştı.
Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
Kademe A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen 4 metreküplük 'Kompakt Yol Süpürme Araçları', Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.Y erli ve milli süpürme araçları, ilk görevlerine İstiklal Caddesi'nde başladı.


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