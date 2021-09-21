Türk mühendislerin başarısı: KADEME’nin temizlik araçları da TEKNOFEST’te
Albayrak Grubu şirketlerinden olan Kademe A.Ş. tarafından üretilen tamamen yerli ve milli temizlik araçları, bu yıl dördüncü kez kapılarını açan TEKNOFEST'teki yerini aldı. Araçların hem şasi hem de yürür aksamın Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olması, kendi sınıfı açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca yurt dışı muadillere göre fiyat avantajı da satış sonrası servis ve yedek parça maliyeti gibi ek özellikler sunuluyor.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen açılış töreniyle bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.
Son teknoloji pek çok inovasyonun yer aldığı festivalde tamamen yerli ve milli imkanlarla araç üstü temizlik ürünleri üreten Kademe A.Ş. de yerini aldı.
Büyük ilgi gördü
Albayrak Grubu şirketlerinden olan Kademe A.Ş. tarafından üretilen ve belediyelerin ciddi oranda tasarruf etmesini sağlayan araçları TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü.
Belediyelerin ihtiyaçlarına göre ürünler ve ekipmanlar geliştiren Kademe A.Ş.'nin AGA 2000 olarak isimlendirilen 1,5 metreküp kompakt vakumlu yol süpürme aracının büyük modeli olarak geliştirdiği AGA 5000 kompakt yol süpürme aracı da ziyaretçilerin ilgisini çekti.
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TÜRK MÜHENDİSLERİNİN BAŞARISI
Özellikle ilk modelle kıyaslandığında yine kompakt bir tasarıma sahip olan araç, böylece özellikle dar sokak ve caddelerde kolayca temizlik yapabiliyor. Bu noktada en büyük önem arz eden konulardan biri ise yüksek vakum gücü. Süpürme genişliğinin daha fazla olmasıyla birlikte çöp toplama hacmi de artıyor.
Hem şasi hem de yürür aksamın Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olması, kendi sınıfı açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca yurt dışı muadillere göre fiyat avantajı da satış sonrası servis ve yedek parça maliyeti gibi ek özellikler sunuluyor.