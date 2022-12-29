Ekonomi Kamu ihalelerinde artık banka referans mektubu istenmeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu ihalelerinde artık banka referans mektubu istenmeyecek

Mal alımı ihalelerinde e-eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırılacak, ihalelerde yeterlik kriteri olarak banka referans mektubu istenmeyecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kamu ihalelerinde artık banka referans mektubu istenmeyecek
Foto/arşiv

Kamu İhale Kurumunun hazırladığı Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Çerçeve Anlaşma, Danışmanlık Hizmet Alımı, Elektronik, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Yapım İşleri ihalelerine ilişkin uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihalelerde yeterlik kriteri olarak banka referans mektubu istenmeyecek. Elektronik ihalelerde sunulan belgelerdeki eksik bilgilere ilişkin tereddütler de düzenlemelerle giderildi.

İdarelerden ve özel sektörden gelen talepler dikkate alınarak, elektronik eksiltmenin en çok kullanıldığı mal alımı ihalelerinde e-eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırmak için düzenleme yapıldı.

Elektronik ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde yeterlik bilgileri tablosunda EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan bilgilere ilişkin sunulan tevsik edici belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hususunda uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek adına da düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, beyan edilen bilgi ve belgelerde bulunan bilgi eksikliklerinin, belgelerin geçerliliğine ilişkin asli unsurların taşınması kaydıyla Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında tamamlatılabilmesi mümkün olacak.

Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında sayılan yetki belgelerinin kamu ihalelerinde de istenmesine açıklık getirmek üzere Kamu İhale Genel Tebliği'nde de değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim müjdesine yem ve gübre üreticileri de destek verecek
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim müjdesine yem ve gübre üreticileri de destek verecek

2023 Avukatlık ücret tarifesi belli oldu
ÖZGÜN
2023 Avukatlık ücret tarifesi belli oldu

Üç saat kuralını hiçe sayan AVM'ler için iki bakanlık harekete geçti: Büyük cezalar yolda
EKONOMİ
Üç saat kuralını hiçe sayan AVM'ler için iki bakanlık harekete geçti: Büyük cezalar yolda
Çocuklarınızı okula göndermeyin

'Çocuklarınızı okula göndermeyin'

​Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama.
Küpler tek tek çıkarıldı

Küpler tek tek çıkarıldı

​Saklı hazine bulundu: Değerine paha biçilemiyor.
Bir milyon istihdam projesi

Bir milyon istihdam projesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgilendirme programında konuşuyor.

Bakan Nebati'den büyüme mesajı: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı.

'İkinci aşama olarak Dışişleri Bakanları görüşecek.'

Son anda fark edildi: Herkesi 'pes' dedirtti.

​Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu.

​Kim'in 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar.
Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız
Gündem

Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarının yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yaptıklarını belirterek "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık." dedi. Karaismailoğlu "Esenboğa Havalimanı'nda hem yolcu kapasitesi hem de ihtiyaçları doğrultusunda yapmamız gereken işler vardı. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yap-işlet-devret modeliyle 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız" açıklamasında bulundu.
Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler
Dünya

Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler

Japonya, ordusunun acil durumda düşman üslerini vurabilecek 'karşı saldırı kapasitesine' erişim taahhüdü sonrası, bu alandaki AR-GE faaliyetleri için ayıracağı bütçeyi üçe katlıyor. Bu kapsamda Japon ordusu, test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2'yi denemeyi planlıyor. Bütçe pastasında drone'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti
Dünya

ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti

ABD'de son 40 yılın en soğuk hava dalgası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Ülke genelinde hayat durma noktasına geldi. Kutup soğukları ile mücadele edilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 haftalık Karayipler tatiline gitmesi büyük eleştiri topladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.