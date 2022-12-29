Üç saat kuralını hiçe sayan AVM'ler için iki bakanlık harekete geçti: Büyük cezalar yolda

İstanbul’da, İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) 2007 yılında aldığı “AVM otoparklarında 0-3 saat için ücret alınmaması” kararı hiçe sayılıyor.

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bahçelievler, Fatih ve Beşiktaş gibi yoğun ilçelerdeki otoparkların çoğunda, ilk yarım saatten sonra ücret alınmasına yönelik uygulama sonrası İçişleri ve Ticaret Bakanlığı ile UKOME harekete geçti.

AVM otoparklarında ücret talep edilmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme sonrası söz konusu AVM'lere yönelik büyük cezaların gündeme gelmesi bekleniyor.

SADECE YARIM SAAT ÜCRETSİZ!

AVM’lerin bazılarında ilk bir saat ücretsiz. Bahçelievle’de bir AVM’nin ilk 1-4 saat arası 10 TL, 4 saatten sonrası 20 TL. Florya’da yer alan oldukça popüler bir AVM’nin misafirleri de bir saat sonra, her saat başına 10 TL ödüyor.

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Zincirlikuyu’daki bir AVM’de ise bir saat sonrasında 1-3 saatine 20 TL, 3-5 saat arasına ise 40 TL isteniyor.

Bazı AVM’lerde ise yarım saatten sonrası ücrete tabi. Yasal hakkını kullanıp ücreti ödemek istemeyen ziyaretçiler de hukuksuz uygulamalara maruz kalıyor.

VERİLEN CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Avukat Mustafa Oruç da bu ziyaretçilerden biri. Geçtiğimiz günlerde Fatih’teki bir AVM’ye giden Oruç, bir saat kadar kaldığı AVM’de, otopark ücretini istenince UKOME kararını görevliye hatırlattı.

Görevlinin kararı görmezden gelip hukuksuz bir şekilde ücret istemesi üzerine Oruç, durumu polise bildirdi. Oruç yaşadıklarını şöyle anlattı: “AVM’de 1 saat kaldım. Çıkışta, otopark ücreti istediler. Görevliye, UKOME’nin kararını bildiğimi belirttim. Görevli, ‘Ücreti almadan bariyeri açamayacağını’ söyledi. Ben de kendisine kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediğini, bu eylemini derhal sonlandırmaz ise polis çağıracağımı bildirdim ve polis ihbar hattını arayarak şikâyetçi oldum. Bu durumla karşılaşınca vatandaşlar, İBB’ye şikayet edebiliyorlar ancak caydırıcı yaptırım uygulanmıyor. Zaten şikâyet edilince belli başlı ufak miktarda cezalar veriliyor. Ancak AVM’ler bu cezayı yarım günde kazanıyor.”

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YASALARA AYKIRI ÜCRET ÖDENMEMELİ

Yeni Şafak’a konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Üç saatten sonra alınabilecek ücretlerin de İBB tarafından onaylanması gerek. Fakat İstanbul’da özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki AVM’ler, UKOME'nin 15 yıl önce almış olduğu kararı hiçe sayıyor. Bazıları yarım saat için bile ücret alıyor. Bir kısmı da, üç saatten az kalınmış olsa bile belli bir meblağ alışveriş şartına bağlıyor. Oysa üç saat dolmadan AVM otoparkını terk eden araç sürücülerinden ücret alınmaması gerekir. Buna rağmen Beşiktaş’ta, Bakırköy’de ve Şişli’de yani trafiğin yoğun, otopark sıkıntısının yüksek olduğu bölgelerde, araç sahiplerinden zorla ücret tahsil ediliyor. Bu durumla karşılaşan araç sürücüleri yasalara aykırı ücret talep edildiği için ödememeli, çıkışlarına izin verilmediği takdirde polis çağırmalı. Ayrıca İBB Zabıta’ya şikâyette bulunarak, kural tanımayan işletmeye ceza uygulanmasını sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 18 Otomobil almak isteyenler ve otomobil sahibi olanlar için en önemli kriterlerden birisi de yakıt tüketimi. Kullanıcılar yakıt tüketim değerleri en düşük olan araçları tercih ederken hem sıfır otomobil hem de ikinci el araç müşterileri yakıt tüketimi en düşük olan araçları tercih ediyor. İşte en az yakan benzinli ve dizel araçlar... EN AZ YAKAN BENZİNLİ ARAÇLAR:Opel Corsa 1,2 75 hp versiyonu kilometrede 0,76 kuruş yakıt tüketiyor. ( Benzinli) Opel Corsa’nın 75 beygir güç ve 118 Nm tork üreten üç silindirli 1,2 litrelik benzinli ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,1 litre (fabrika verilerine göre). Peugeot 208 1,2 PureTech 75 hp 5MT versiyonu kilometrede 0,76 kuruş yakıt tüketiyor. (Benzinli) Peugeot 208’in 75 beygir güç ve 118 Nm tork üreten üç silindirli 1,2 litrelik benzinli ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,1 litre (fabrika verilerine göre). Citroen C3 1,2 PureTech 83 hp 5 ileri manuel versiyonu kilometrede 0,78 kuruş yakıt tüketiyor. ( Benzinli) Citroen C3’ün 83 beygir güç ve 118 Nm tork üreten üç silindirli 1,2 litrelik benzinli ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,2 litre (fabrika verilerine göre). Nissan Micra 1,0 IG-T 92 benzinli 5 ileri MT versiyonu kilometrede 0,83 kuruş yakıt tüketiyor. (Benzinli) Nissan Micra’nın 92 beygir güç ve 160 Nm tork üreten üç silindirli 1,0 litrelik benzinli ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,5 litre (fabrika verilerine göre). Kia Picanto 1.0L DPI 5 ileri AMT versiyonu kilometrede 0,87 kuruş yakıt tüketiyor. (Benzinli) Kia Picanto’nun 67 beygir güç ve 96 Nm tork üreten üç silindirli 1,0 litrelik benzinli ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,7 litre (fabrika verilerine göre). Kia Rio’nun 100 beygir güç ve 172 Nm tork üreten üç silindirli 1,0 litrelik benzinli ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,7 litre (fabrika verilerine göre). Dacia Sandero 1,0 TCe 90 bg versiyonu kilometrede 0,89 kuruş yakıt tüketiyor. (Benzinli) Dacia Sandero’nun 90 beygir güç ve 160 Nm tork üreten üç silindirli 1,0 litrelik benzinli ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,8 litre (fabrika verilerine göre). Mitsubishi Space Star 1,2 Intense CVT versiyonu kilometrede 0,91 kuruş yakıt tüketiyor. (Benzinli) Mitsubishi Space Star’ın 71 beygir güç ve 102 Nm tork üreten üç silindirli 1,2 litrelik benzinli ünitenin karma yakıt tüketimi 100 km’de 4,9 litre (fabrika verilerine göre). Otomobil alacaklar dikkat: İşte en az yakan benzinli ve dizel araçlar Otomobil satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden biri yakıt tüketimidir. Yakıt tüketimi yüksek olan otomobiller, araç sahiplerini maddi açıdan zorlayabilir, uzun vadede sorunlar yaratabilir. Araç satın alırken yakıt tüketiminde tutumlu olan modellere yönelerek maddi kayıpların önüne geçebilirsin. Peki en az yakan benzinli ve dizel araçlar hangileri? Benzin mi yoksa dizel mi daha az yakar.. İşte modeller... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Artvin’de 2012 yılında hizmete giren Deriner barajı inşaatı ve baraj göleti nedeniyle, bölgede bir çok karayolu güzergahı değişti. Artvin-Yusufeli karayolu 14. kilometresinde bulunan 300 metre uzunluğundaki Oruçlu Tüneli de bunlardan biri. 3 yıl önce iptal edilen ve atıl durumda olan tünel bu günlerde sürücülere değil, mantar yetiştiricilerine hizmet veriyor. Doğal zenginliğiyle ünlü kentte, istiridye (kayın) mantarı büyük ilgi görüyor. Köylünün gelir kaynağı haline gelen istiridye mantarı üretimi 2012 yılında itibaren, “Artvin İli Mantar Üreticiler Birliği” adı altında önemli hizmetlerde veriyor. Kalp rahatsızlığından, sindirim sistemine birçok derde deva olan istiridye mantarı için birlik üyeleri, kentte uzun zamandır üretim tesisi için yer arıyordu. Uygun arazi bulamayan, hem de kapalı bir tesisin maliyetleri oldukça yüksek olması nedeniyle 3 yıldır atıl durumda olan Oruçlu tünellerde üretim yapmaya karar verdiler. Girişimleri sonucunda tüneli kiralayan birlik üyeleri, yaklaşık 1 yıldır tünel içinde mantar üretimi yapıyor. 300 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olan tünel içinde üç farklı yöntemler mantar üretimi yapılıyor. Ayrıca tünel içinde paketleme bölümü, soğuk hava deposu ve çalışanlar için sosyal alan ve ihtiyaç kabinleri bulunuyor. Tünel girişi kepenkle kapatılırken, tüneli girişini kepenkle kapalı olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Projeyi oldukça önemseyen ve tesisin kazandırılmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla yaptığı açıklamada ”Biz Artvin’in doğal zenginlikleri anlamında çalışmalar yaptık. Orman ürünleri, su ürünleri ve bitkisel üretim gibi bir çok alanda potansiyeli var. Bu alanlarda çok ciddi yatırımlar var çok ciddi üretimler var, ihracatlar var. Kayın mantarı üretiminde Artvin’i marka haline getirmeye çalışıyoruz. Artvin-Yusufeli yolu üzerinde bir iki tünelimiz atıl duruma düştü. Bu tünelleri rantabl kullanalım üretimde değerlendirelim diye mantar üreticiler birliğine tahsis edildi. Tünel içinde bulunan tesiste kompost üretebiliyoruz. Üretilmiş mantarın paketlemesini yapabiliyoruz. Kurutmasını yapabiliyoruz. Soğuk hava depolarıyla tünel üretim tesisi haline geldi” dedi. Artvin İli Mantar Üreticililer Birliği Başkanı Ali Fuat Beyaz ise ”Tarım Bakanlığı Desteği ile 28 serada üreticilerimiz kayın mantarı yetiştiriyor. Tedarik ve maliyeti anlamında kompostta sıkıntılar yaşadık. Bu noktada bizde DOKAP’ında desteğiyle kendi tesisimiz kurduk. Bu sayede kompostu kendimiz için değil komşu illere veya Türkiye’nin birçok şehrine göndere biliyoruz. Pazarlama anlamında ilimizde ve ilçelerimizden ürünlerimize ilgi oldukça büyük. Ulusal market zincirleriyle anlaşmamız var, bu şekilde de satışını yapıyoruz. Hedeflerimiz yurt içi satışlarımızda olduğu gibi yurt dışında da ürünlerimizi satabilmek. Bu tesis sadece ilimize değil ülkemizde katkı sunan bir noktaya gelmiştir” diye konuştu. Birlik yöneticisi Naci Özay da “Biz Artvin ilinden orman ürünlerinin odun dışı gelir türlerinden neler yapabiliriz. Sadece ormanlarımızı kesmenin dışından hangi gelirleri elde edebiliriz düşüncesinden yola çıkarak geldiğimiz noktada istiridye mantarı üretiliyoruz. Artvinimiz emsali olmayan bir il, çok zor bir coğrafya, yapılanma için düz bir alanımız yoktu. Üst yapı imalatlarına, çok büyük maliyetler vardı. Bizimde kısıtlı imkanımız vardı. İptal olan tüneller vardı. Atıl durumda olan tünelleri ekonomiye kazandırmak için bu projeyi hayata geçirdik” ifadelerine yer verdi. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor: Karayolu tüneli mantar üretim tesisi haline geldi Artvin'de karayolu üzerinde bulunan ve iptal edilerek atıl durumda olan 300 metre uzunluğundaki tünel istiridye (kayın) mantarı yetiştiricilerinin üretim tesisi haline geldi. Tünelin girişi kepenkle kapalı olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



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