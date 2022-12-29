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2023 Avukatlık ücret tarifesi belli oldu

2023 Avukatlık ücret tarifesi belli oldu. Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı çalışması ile her yıl belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2023 yılı için netlik kazandı. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2023 yılı tarifesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. İşte 2023 avukatlık ücret tarifesinin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi: 2023 CMK ücret tarifesi ne kadar?
Avukatlık ücret tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince, savcılıklarca görevlendirilen avukatlara 2023'te yapılacak ödeme tarifesi belirlendi. Tarife kapsamında, ücretlere yüzde 122,93 oranında artış yapıldı.

2023 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlanan tarifeye göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 1447, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 2 bin 254, asliye ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1036, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 4 bin 451 lira ödenecek.

Ayrıca görevlendirilen müdafi ve vekiller, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4 bin 451 ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 5 bin 11 lira alacak.

2023 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Tarife, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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