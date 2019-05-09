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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 artışla 258,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
9 Mayıs altın fiyatları.
9 Mayıs altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 artışla 258,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 258,20 liradan işlem gördü.

  • İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,60 255,80 258,00 258,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.684,00 1.705,00 1.700,00 1.721,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00 237,00 235,30 239,30
  • Lira(Tam) Ziynet 1.646,00 1.666,00 1.662,00 1.682,00
  • Yarım Ziynet 823,00 833,00 831,00 841,00
  • Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 415,00 420,00

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