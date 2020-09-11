Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Beş ödemeden ikisi kartlarla gerçekleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kartlı ödeme tutarında yüzde 22 artış oldu

Beş ödemeden ikisi kartlarla gerçekleşti

Ağustos ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi. Kartlarla yapılan her 5 ödemenin 2'si banka kartlarıyla gerçekleşirken en fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya, yapı malzemeleri ve mobilya/dekorasyon sektöründe yaşandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ağustos ayında kartlı ödeme tutarı 102 milyar TL'ye yükselirken, kartlarla yapılan her 5 ödemenin 2'si banka kartlarıyla gerçekleşti.

BKM, ağustos ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayı sonunda Türkiye'de 72,6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor.

  • Toplam kart sayısı ise 248,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Kartlı ödemelerde yüzde 22 artış görüldü

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 101,6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 83,8 milyar TL'si kredi kartlarıyla ödenirken, 17,8 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 44 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 18 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu.

Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız

Her 5 kartlı ödemeden 2'si artık banka kartlarıyla gerçekleşiyor

Geçmişte maaş kartı olarak adlandırılan ve sadece para çekmek için kullanılan banka kartları günümüzde ödemelerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bugün internetten yapılan ödemelerden simit, kahve, ulaşım gibi mikro ödemelere kadar tüm ödemelerde banka kartlarının kullanıldığı görülüyor.

Geçen ay banka kartlarıyla 225 milyon adet ödeme yapılırken toplam ödemelerin yüzde 37'sinde banka kartları kullanıldı. 10 yıl önce her 10 kartlı ödemeden 1'i banka kartlarıyla gerçekleşirken, bugün gelinen noktada her 5 kartlı ödemeden 2'si artık banka kartlarıyla yapılıyor.

Kartlı ödemelerin en hızlı arttığı sektör elektronik eşya oldu

Kartlı ödemelerde, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış yüzde 78 ile "elektronik eşya" sektöründe gerçekleşti.

Yapı malzemeleri” yüzde 49, “mobilya/dekorasyon” yüzde 33, “market-gıda” yüzde 28 ve “sağlık/kozmetik” sektörü yüzde 27 büyüme ile kartlı ödemelerde en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi: Mühendislik çalışmaları başladı
EKONOMİ
Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi: Mühendislik çalışmaları başladı
Abone Ol Google News
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.