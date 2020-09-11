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Ekonomi Bakan Dönmezden doğal gaz müjdesi Mühendislik çalışmaları başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi: Mühendislik çalışmaları başladı

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Fatih sondaj gemisi.
Fatih sondaj gemisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu müjdelemişti. Dünyanın gözünü çevirdiği keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den heyecanlandıran bir açıklama daha geldi.

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"Toplamda 30 - 40 kuyu açmayı planlıyoruz"

Bakan Dönmez, "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. En yüksek üretim seviyesine çıkmak için belirli bir süreye ihtiyacımız olacak gibi öngörüyoruz ancak 2023 de karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda bu çalışmayı yapıyor. Allah'ın izniyle çıkartacağız, bir sıkıntı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Uygun olan bir lokasyondan karaya çıkacağız"

Uygun olan en verimli lokasyonu kullanarak Karadeniz’de bulunan doğal gazı karaya çıkarmayı düşündüklerini belirten Dönmez, “Uygun olan bir lokasyondan karaya çıkacağız ve ana iletim hattımıza bağlanacağız. Tabii ki o kadar büyük volümlü bir gazı o bağlantı hattı taşımaz. Biz karaya çıktığımız yerden ana iletim hattına kadar ki ana iletim hattı orada en yakın Düzce, Sakarya, Kocaeli-İzmit hattı. Şimdiki otoyola paralel bir hat düşünün, diğer anlamda bizim BOTAŞ’ın ana iletim hattı, oraya uygun bir yerden sisteme bağlamış olacağız. Dolayısıyla karadaki çalışmaları da BOTAŞ şu anda planlıyor. Karada yapılacak çalışmalar var, kıyı terminali gibi. Denizin altında su altı yapıları çalışmalarımız olacak. Bir taraftan da sondaj sayımızı artıracağız. Sahanın büyüklüğüne göre yeni kuyular açarak sahayı üretime hazır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.


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