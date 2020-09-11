Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi: Mühendislik çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu müjdelemişti. Dünyanın gözünü çevirdiği keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den heyecanlandıran bir açıklama daha geldi.

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"Toplamda 30 - 40 kuyu açmayı planlıyoruz"

Bakan Dönmez, "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. En yüksek üretim seviyesine çıkmak için belirli bir süreye ihtiyacımız olacak gibi öngörüyoruz ancak 2023 de karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda bu çalışmayı yapıyor. Allah'ın izniyle çıkartacağız, bir sıkıntı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​ Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor. BiP'te paylaş

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"Uygun olan bir lokasyondan karaya çıkacağız"

Uygun olan en verimli lokasyonu kullanarak Karadeniz’de bulunan doğal gazı karaya çıkarmayı düşündüklerini belirten Dönmez, “Uygun olan bir lokasyondan karaya çıkacağız ve ana iletim hattımıza bağlanacağız. Tabii ki o kadar büyük volümlü bir gazı o bağlantı hattı taşımaz. Biz karaya çıktığımız yerden ana iletim hattına kadar ki ana iletim hattı orada en yakın Düzce, Sakarya, Kocaeli-İzmit hattı. Şimdiki otoyola paralel bir hat düşünün, diğer anlamda bizim BOTAŞ’ın ana iletim hattı, oraya uygun bir yerden sisteme bağlamış olacağız. Dolayısıyla karadaki çalışmaları da BOTAŞ şu anda planlıyor. Karada yapılacak çalışmalar var, kıyı terminali gibi. Denizin altında su altı yapıları çalışmalarımız olacak. Bir taraftan da sondaj sayımızı artıracağız. Sahanın büyüklüğüne göre yeni kuyular açarak sahayı üretime hazır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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