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Ekonomi Heyecanlandıran doğal gaz iddiası Bir trilyon metreküpün üzerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Heyecanlandıran iddia: Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 1 trilyon metreküpün üzerinde

Heyecanlandıran doğal gaz iddiası: Bir trilyon metreküpün üzerinde!

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfi sonrası bölgeden yeni müjdelerin gelebileceğine ilişkin sinyaller verilirken ortaya atılan bir iddia ise heyecana yol açtı. Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 1 trilyon metreküpün üzerinde olduğu öne sürülürken, bahsedilen oranda bir keşif olması halinde Türkiye'nin 10 yıl içinde net enerji ihracatçısı bir ülkeye dönüşebileceğine de vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 1 trilyon metreküpün üzerinde olduğu iddia edildi.
Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 1 trilyon metreküpün üzerinde olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ağustos'ta açıklanan doğal gaz müjdesinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Karadeniz'de 320 milyar metreküp olarak keşfedilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdenin detaylarını açıklamadan önce yabancı kaynaklarda 800 milyar metreküp olarak ifade edilen doğal gaz keşfinin 1 trilyon metreküpün üzerinde olduğu öne sürüldü.

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straturka.com'da yer alan haberde söz konusu iddia Türkiye'den ismini vermeyen yetkililere dayandırılırken, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrasında bakanlıklardan peş peşe yapılan açıklamalara da yer verilerek iddia güçlendirildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın keşfe dair detayları kademeli olarak açıklamayı planladığına da vurgu yapıldı.

320 milyar metreküplük keşfin ardından Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda mevcut gaz yatağının altında daha fazla kaynak tutabilecek üç katman daha olduğu belirtilmişti.

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Haberde, Türkiye'nin şu anda açıklanan doğal gaz keşfinin ülkeyi gelecekte 21 milyar dolarlık ithalata kadar kurtarabileceğini ortaya koyduğuna da yer verilirken,keşfedilen oranın bahsedildiği 1 trilyon metreküpün üzerinde olması halinde Türkiye'nin on yıl içinde net enerji ihracatçısı bir ülkeye dönüşebileceğine de vurgu yapıldı.

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