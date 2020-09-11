Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi: Müthiş gaz ve petrol potansiyeli var!

Karadeniz'de geçtiğimiz ayın ortalarında bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi sonrası hem bakanlık yetkililerinin hem de uzmanların bölgede bulunan gaz rezervinin miktarına ilişkin yukarı yönlü revize yapılabileceğine yönelik mesajlarının ardından yabancı kaynaklarda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 1 trilyon metreküp olduğu ve bahsedilen oranda bir keşif olması halinde Türkiye'nin 10 yıl içinde net enerji ihracatçısı bir ülkeye dönüşebileceği öne sürüldü.

BULUNMASI MÜMKÜN!

Heyecana yol açan iddia ile ilgili yenisafak.com'a konuşan enerji uzmanları ise bilginin teyide muhtaç olduğu için yorum yapmanın doğru olmayacağının altını çizerken, Sakarya Havzası'nın yapısına ve yetkililerin sondaj yapılan bölgede farklı katmanların olduğuna ilişkin açıklamaları üzerinden böyle bir rezervin olmasının mümkün olabileceğini de kaydediyor.

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Şu anda bulunan ve resmi olarak açıklanan 320 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi olduğunu ve bunun dışında bir şey konuşmanın spekülasyon olacağını dile getiren Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomileri Derneği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, ''Ancak bahsedilen yatakta bulunması mümkün, böyle bir şey imkansız değil. 320 milyarın yukarı yönlü revize edileceği zaten açıklandı. Saha bazında başka örneklerle kıyaslandığında bu da ortaya çıkıyor.'' dedi.

İKİ KUYU DAHA AÇILACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, tarihi keşfin yapıldığı Sakarya gaz sahasında iki ekspertiz kuyusu daha açmayı planlıyor. Sismik araştırma sonuçlarının son derece olumlu olduğu ve benzer katmanların tespit edildiği Sakarya Havzası'nda 2100 metre derinlikten daha da derine inilecek ve 4500 metreden fazla bir derinlikte sondaj devam edecek.

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İNDİRİMLERİN KAPISI ARALANDI

Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası önümüzdeki yıl Rusya’daki Gazprom, Azerbaycan’ın Socar ve Nijeryalı sıvılaştırılmış doğal gaz üreticileriyle yıllık yaklaşık 16 milyar metreküp tedarik için yapılan uzun vadeli sözleşmelerini de etkileyecek. Türkiye'nin gaz aldığı ülkelerle pazarlıklarında elinin çok güçlendiğini ifade eden Kumbaroğlu, yeni yapılacak sözleşmelerde ciddi indirimlerin de kapısının aralanacağını belirtiyor.

LİBYA İLE KRİTİK ADIM

Öte yandan Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından Akdeniz için de kritik bir adım atıldı. Türkiye, Libya'da hem denizde hem de karadaki yerlerde arama faaliyetleri için Ulusal Mutabakat Hükümeti ile görüşmeye başladı. Görüşmeler kapsamında elektrik üretimi ve boru hatları projeleri de gündeme geldi.

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Türkiye ile Libya arasında yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşması kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 7 farklı bölgede petrol arama talebi bulunuyor.

MÜTHİŞ BİR POTANSİYEL VAR

Libya ile Türkiye arasındaki adımları da yorumlayan Kumbaroğlu, söz konusu bölgede ciddi bir potansiyelin söz konusu olduğunu çünkü bölgenin karadaki Sirte Havzası'nın denizdeki devamı olduğunu dile getirerek şöyle konuştu; ''Sirte Havzası başlı başına Süper Havza olarak adlandırılıyor. Orada Müthiş bir potansiyel olduğu öngörülüyor. Dünyadaki 25 süper havzadan biri zaten. Petrol ve doğal gazda Kuzey Afrika'nın en verimli havzası olarak tanımlanıyor.''

TÜRKİYE'NİN BULGU YAPMASI ÇOK YÜKSEK

Sirte Havzası'nın karada başladığını ve denize uzandığını ancak deniz tarafından bu zamana kadar bilimsel araştırmaların dışında araştırma yapılmadığını da vurgulayan Kumbaroğlu, ''Bölgenin potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir bölgeye girmesi ve sonrasında bulgu yapması çok yüksek. Onun dışında Doğu Akdeniz'de arama yaptığınız her yerde önemli bir potansiyel var. Çünkü bölge enerji zengini. Bütün araştırmalar da bunu ortaya koyuyor.'' dedi.

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ENERJİ KONUSUNDA TÜRKİYE UYANDI

Türkiye'nin enerji konusunda uyandığını ve son yıllarda peş peşe aldığı sondaj gemileri ve attığı adımlarla da bunu net bir biçimde sahada gösterdiğini ifade eden Kumbaroğlu, ''Türkiye artık denizlerde çok daha aktif olacak. Haklarını sahip çıkacak kararlılıkta adımlar atmayı da sürdüreceğini öngörebiliriz. Libya anlaşması da bu kapsamda bölgede Türkiye'ye hukuki bir temel kazandırdı. Şimdi orada da arama yapmaya başlayacağız ve kimse de buna karışamayacak.'' dedi.

Bundan sonra yeni müjdenin Karadeniz'den mi yoksa Akdeniz'den mi geleceğini merakla takip edeceklerini de dile getiren Kumbaroğlu, gözlemlerin her iki tarafta da potansiyelin yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

189 BİN KM'LİK ALANI KAPSIYOR

Türkiye, denizden komşusu Libya ile 27 Kasım 2019’ da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzaladı.Türkiye ile Libya'nın Akdeniz'de güç birliği yaptığı bu anlaşma ile Akdeniz’in batısındaki meşru sınırlar da ilân edilerek karar Birleşmiş Milletler’e bildirildi. Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları belirlendi.

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Hukuksal olarak da geçerlilik kazanan bölge 189 bin kilometrekarelik bir alandan oluşuyor.

8 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin 2010 yılında yayımladığı rapora göre, Doğu Akdeniz'de kıyı şeritleri petrol ve doğal gaz yatakları açısından paha biçilemez değerde. Yapılan araştırmalara göre; Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası'nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğal gaz tespit edildi.

OYNAT 04:35 Türkiye'nin kaderini değiştirecek enerji filosu: Akdeniz ve Karadeniz'de karış karış petrol arıyorlar Enerji rekabetinde gerilimin merkezi Doğu Akdeniz iken, Türkiye Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervi ile tüm dünyaya bir sürpriz yaptı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi yalnızca ekonomik boyutuyla değil, stratejik açıdan da epey önemli. Bu keşif Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası siyasette alacağı konum açısından da tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki böylesine tarihi bir buluşa imza atılmasında hangi adımlar etkili oldu? Türkiye'nin kaderini değiştirecek filonun hikayesine gelin birlikte bakalım. BiP'te paylaş

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