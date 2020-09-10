Petrol ve doğal gazda kritik adım: Türkiye ile Libya görüşmelere başladı

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından şimdi de Akdeniz'de petrol ve doğal gaz için harekete geçiliyor.

Libya ile yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ilk adımı geçtiğimiz mayıs ayında atmıştı.

EKONOMİ Heyecanlandıran doğal gaz iddiası: Bir trilyon metreküpün üzerinde!

7 BÖLGE İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

Türk karasuları dışındaki 7 alan için petrol arama başvurusu yapılmış, ruhsat süreci için çıkılan 90 günlük askı süresi ise 1 Eylül itibariyle tamamlanmıştı. Gözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden çıkacak arama ruhsatlarında iken sürpriz bir görüşmenin haberi geldi.

Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ile TPAO'nun başvuru yaptığı alan.

EKONOMİ 90 günlük süre doldu: Türkiye 7 bölgede petrol aramaya başlayacak

TÜRKİYE İLE LİBYA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bloomberg'in haberine göre; Türkiye, Libya'da petrol ve doğal gaz araştırmaları konusunda görüşmelere başladı. Görüşmelerde Trablus'ta bulunan Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin elektrik üretimi ve boru hattı operasyonları gibi konuları içeren detayların da yer aldığı öne sürüldü.



Yapılan araştırmalara göre; Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası'nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz tespit edildi.

OYNAT 04:35 Türkiye'nin kaderini değiştirecek enerji filosu: Akdeniz ve Karadeniz'de karış karış petrol arıyorlar Enerji rekabetinde gerilimin merkezi Doğu Akdeniz iken, Türkiye Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervi ile tüm dünyaya bir sürpriz yaptı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi yalnızca ekonomik boyutuyla değil, stratejik açıdan da epey önemli. Bu keşif Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası siyasette alacağı konum açısından da tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki böylesine tarihi bir buluşa imza atılmasında hangi adımlar etkili oldu? Türkiye'nin kaderini değiştirecek filonun hikayesine gelin birlikte bakalım. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​ Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor. BiP'te paylaş

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