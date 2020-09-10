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Ekonomi Petrol ve doğal gazda kritik adım Türkiye ile Libya görüşmelere başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ile Libya petrol ve doğal gaz aramak için görüşmelere başladı

Petrol ve doğal gazda kritik adım: Türkiye ile Libya görüşmelere başladı

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından Akdeniz için de kritik bir adım atılıyor. Türkiye, Libya'da hem denizde hem de karadaki yerlerde arama faaliyetleri için Ulusal Mutabakat Hükümeti ile görüşüyor. Görüşmeler kapsamında elektrik üretimi ve boru hatları projeleri de gündemde. Türkiye ile Libya arasında yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşması kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 7 farklı bölgede petrol arama talebi bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 7 farklı bölgede petrol arama talebi bulunuyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 7 farklı bölgede petrol arama talebi bulunuyor.

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından şimdi de Akdeniz'de petrol ve doğal gaz için harekete geçiliyor.

Libya ile yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ilk adımı geçtiğimiz mayıs ayında atmıştı.

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Heyecanlandıran doğal gaz iddiası: Bir trilyon metreküpün üzerinde!

7 BÖLGE İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

Türk karasuları dışındaki 7 alan için petrol arama başvurusu yapılmış, ruhsat süreci için çıkılan 90 günlük askı süresi ise 1 Eylül itibariyle tamamlanmıştı. Gözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden çıkacak arama ruhsatlarında iken sürpriz bir görüşmenin haberi geldi.

Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ile TPAO'nun başvuru yaptığı alan.

90 günlük süre doldu: Türkiye 7 bölgede petrol aramaya başlayacak
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90 günlük süre doldu: Türkiye 7 bölgede petrol aramaya başlayacak

TÜRKİYE İLE LİBYA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bloomberg'in haberine göre; Türkiye, Libya'da petrol ve doğal gaz araştırmaları konusunda görüşmelere başladı. Görüşmelerde Trablus'ta bulunan Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin elektrik üretimi ve boru hattı operasyonları gibi konuları içeren detayların da yer aldığı öne sürüldü.

  • Yapılan araştırmalara göre; Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası'nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz tespit edildi.

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