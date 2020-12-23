KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı: Yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak

Ekonomi

Sosyal medya kanallarından takipçilerine yönelik paylaşımlarla reklam yapan ünlü isimlere uyarı geldi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne göre yapılan paylaşımlarda bir ürün ya da hizmete yönelik tanıtım ve yönlendirme yapılması halinde söz konusu içeriğin reklam olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Ancak sosyal medya paylaşımlarında bu kurula neredeyse hiçbir şekilde uyulmuyor. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin 'ticari kazanç' olduğunu vurgulayan hukukçular ise bu tarz paylaşımların cezai yaptırımları olduğunu belirterek vergi kaçakçılığı suçunun dahi ortaya çıkabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.